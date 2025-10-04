Applaus gab es für Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank nur in Unterglauheim

Gemeinderat Michael Audibert hat unsere Redaktion zu Recht auf einen Fehler im Bericht über die jüngsten Bürgerversammlungen in Blindheim, Unterglauheim und Wolpertstetten hingewiesen. In dem Artikel war zu lesen, dass Bürgermeister Jürgen Frank bei seiner Ankündigung, 2026 wieder zu kandidieren, in allen drei Gemeindeteilen Beifall erhalten habe. Applaus gab es aber nur in Unterglauheim. Deshalb sei die Behauptung, dass es auch in Blindheim und Wolpertstetten Beifall gegeben habe, „schlichtweg falsch“. Audibert spricht von „Fake News“.

Der Fehler kam dadurch zustande, dass unsere Redaktion nur die Bürgerversammlung in Unterglauheim besucht hatte. Die Themen der anderen beiden Bürgerversammlungen in Blindheim und Wolpertstetten sollten durch eine anschließende Nachfrage berücksichtigt werden. In Wolpertstetten, so behauptet Audibert, sei darauf hingewiesen worden, dass es sich um eine Bürgerversammlung und keine persönliche Wahlveranstaltung des Bürgermeisters handle. „Eine seriöse Berichterstattung sollte diese unzulässige Wahlwerbung nicht unterstützen“, merkt der Gemeinderat (Freie Wähler BUW) an.

Bürgermeister Frank: „Keine Wahlwerbung für mich gemacht“

Rathauschef Frank (Freie Bürgerliste Blindheim) widerspricht Audibert vehement. Einen solchen Hinweis habe er nicht gehört, vielleicht habe das Audibert Tischnachbarn gegenüber geäußert. Der CSU-Politiker betont: „Ich habe bei diesen Bürgerversammlungen keine Wahlwerbung für mich gemacht.“ Darauf habe er ganz besonders aufgepasst. Er habe lediglich angekündigt, dass er 2026 noch einmal antreten werde, und zwar das letzte Mal, erläutert der Bürgermeister. Für Jürgen Frank würde 2026 die dritte Amtsperiode beginnen. Der 58-Jährige ist seit 2014 im Amt, 2020 wurde er mit 73,1 Prozent wiedergewählt.

Unterschriftenliste gegen den Bau von Mehrfamilienhäusern vorgelegt

Audibert moniert weitere Fehler. Etwa die Aussage, die Zufahrt zum Blindheimer Baugebiet sei „festgestellt“ worden. Darüber sei lediglich diskutiert worden, es habe bereits eine schriftliche Einwendung vorgelegen. Unzutreffend sei unter anderem die Aussage, dass eine Frage zu Mehrparteienhäusern gestellt worden sei. Bei der Blindheimer Versammlung wurde nach Informationen unserer Redaktion eine Unterschriftenliste von mehr als 100 Blindheimer Bürgern gegen Mehrfamilienhäuser vorgelegt. Sie soll, wie Bürgermeister Frank auf Nachfrage informierte, in einer der nächsten Sitzungen erörtert werden. (bv)