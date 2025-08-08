Syrgenstein Bürgermeisterin zu Kita-Gebührenerhöhung im Bachtal: "Wir müssen an alle Generationen denken"

Die Kosten für Kinderbetreuung steigen – für die Kommunen und auch die Eltern. Die zahlen 2025 deutlich mehr. Das reicht aber noch immer nicht, um alle Kosten zu decken.