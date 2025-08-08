Bürgermeisterin zu Kita-Gebührenerhöhung im Bachtal: "Wir müssen an alle Generationen denken"

Es ist eine riesige Summe, mit welcher die Bachtalgemeinden im Jahr 2025 für die Kinderbetreuung rechnen: rund 1,74 Millionen Euro wird diese voraussichtlich insgesamt kosten. Diese teilt sich unter Zöschingen (210.000 Euro), Bachhagel (580.000 Euro) und Syrgenstein mit rund 950.000 Euro auf. Das Personal, der größte Kostenfaktor, wird immer teurer – und damit auch die Gebühren, welche Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses abtreten müssen. Zum September 2025 steigen sie für Kinder im Kindergarten um knapp über 20 Prozent, für jene in der Krippe etwas weniger, fast 15 Prozent. Im kommenden Jahr werden beide Einrichtungen nochmals teurer: knapp 17 Prozent im Kindergarten, etwa zehn in der Krippe.
Syrgenstein
