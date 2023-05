Dillingen und seine Soldaten – eine Beziehung mit viel Wertschätzung

Plus Das Wetter am Samstag war durchwachsen, dennoch kamen etwa 5000 Menschen zum Tag der offenen Tür in die Dillinger Kaserne. Was sich darin ausdrückt.

Nur mit dem Wetter hat es das Dillinger Informationstechnik-Bataillon 292 am Tag der offenen Tür am Samstag nicht optimal getroffen. Die äußeren Bedingungen waren durchwachsen. Dennoch kamen etwa 5000 Menschen, um sich ein Bild von den Aufgaben und dem Alltag der Soldaten und Soldatinnen des IT-Bataillons zu machen. Bei Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen wären es vermutlich doppelt so viele geworden. Aber auch 5000 Besucher und Besucherinnen sind eine große Zahl. Dies zeigt viel von der Wertschätzung, welche die Soldaten des Informationstechnik-Bataillons in der Stadt und im Landkreis Dillingen genießen.

2001 stand der Bundeswehr-Standort Dillingen auf der Streichliste

Dass Dillingen noch einen Bundeswehr-Standort hat, ist alles andere als selbstverständlich. Zu oft wurde bei Strukturreformen über das Ende der Luitpold-Kaserne in der Donaustadt nachgedacht. Dramatisch war die Lage im Jahr 2001. Denn bei dieser Bundeswehrreform stand der Standort Dillingen auf der Streichliste des damaligen Bundesverteidigungsministers Rudolf Scharping. Als das Ende der heute 341-jährigen Dillinger Garnisonsgeschichte drohte, machte die Bevölkerung mobil. 600 Menschen marschierten nach einer Solidaritäts-Kundgebung durch die Königstraße zur Luitpold-Kaserne, der CSU-Ortsverein hatte 4500 Unterschriften gesammelt. Die Sache ging bekanntlich gut aus, Dillingen rutschte von der Streichliste und blieb - für viele überraschend - Bundeswehr-Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen