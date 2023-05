Dillingen

vor 20 Min.

Nahkampf und IT-Expertise: Dillingen feiert 125 Jahre Luitpold-Kaserne

Plus Die Bundeswehr zeigt beim Tag der offenen Tür in Dillingen, was sie alles zu bieten hat. Tausende Menschen aus der Region kommen und nutzen die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken.

Von Philipp Nazareth

Waffe laden, zielen und abdrücken: Gar nicht so einfach, das mit dem Schießen. Ganz eng stehen die Männer und Frauen mit einer Schusswaffe in der Hand am Schießsimulator und versuchen, die virtuellen Ziele zu treffen. Das Feuern mit den Übungsgeräten ist beim Tag der offenen Tür am Samstag überaus beliebt. Zehn Schuss, dann kommt der oder die nächste dran. Freilich nur für jene Besucherinnen und Besucher, die 18 Jahre oder älter sind.

Der digitale Schießstand ist bei Weitem nicht die einzige Attraktion bei der Jubiläumsveranstaltung zum 125-jährigen Bestehen der Dillinger Luitpold-Kaserne. Die Besucherinnen und Besucher haben bei schwerem Militärgefährt, Erbsensuppe und zahlreichen Vorführungen die Qual der Wahl. Und der Ansturm auf die Angebote in der Kaserne ist dementsprechend groß: Schon am Mittag zählen die Veranstalter mehr als 3000 Menschen, die nach Dillingen gekommen sind, um sich von der Bundeswehr ein Bild zu machen.

