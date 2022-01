Echte Auswahl bei der Landratswahl ist ein Muss

Plus Noch hat keine Partei einen Namen genannt. Gibt es keine geeigneten Kandidaten im Kreis Dillingne?

Die Landratswahl im Kreis Dillingen am 15. Mai wird spannend. Bereits der Beginn der Kandidatensuche hat Überraschungen gebracht. Zumindest für die CSU und die Freien Wähler, denn die Christsozialen hatten auf den Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz gesetzt, und viele FWler hätten sich gut vorstellen können, dass der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Fabian Mehring, antritt.