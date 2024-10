Neues Wirtshaus Becher in Lauingen: Ein Segen für die Innenstadt

Besser kann es kaum nicht laufen: Ein Lauinger Bürger kauft ein 600 Jahre altes Haus im Herzen der Stadt, renoviert es denkmalgerecht und findet in Zeiten des Restaurant-Sterbens sogar Pächter für die Gastronomie. Und dann entsteht dort auch noch eine „echte bayerische Wirtschaft“, so formulieren es die künftigen Betreiber. Für die Innenstadt ist die Wiederbelebung des Wirtshauses Becher am Marktplatz ein echter Segen.

