Ist 75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes eine Gesetzestextstudie wieder nötig? Zumindest würde es wohl so manchem Kreistagsmitglied helfen. Das wurde am Freitag im Dillinger Kreistag deutlich. Dass die Meinungs- und Pressefreiheit nur für diejenigen gelten soll, die die eigenen Ansichten teilen, denken inzwischen wohl mehr Menschen in Deutschland, als man ahnen würde.

