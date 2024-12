T-Club-Aus: Der Kreis Dillingen feiert nur noch im Sommer und an Fasching

Für die jungen Menschen ist es einfach schade. Denn wieder geht im Raum Dillingen ein Ort verloren, an dem sie feiern konnten, tanzen, Spaß haben. Immer häufiger müssen sie dafür den Landkreis verlassen und lange Strecken wie etwa nach Augsburg auf sich nehmen. Zumindest, wenn es eine richtig große Location sein soll, so wie der T-Club in Lauingen eine war, und wo auch einmal Promis wie Katja Krasavice auftraten.

Feieroptionen im Landkreis Dillingen nur im Sommer und an Fasching

Dabei ist der Niedergang solcher Läden längst nichts Neues. Diskos in vergleichbarer Größe zum T-Club sind Mangelware, auch in den Landkreisen nebenan. So hat 2020 die Diskothek Prisma in Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) für immer geschlossen. Und in Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg) ist der Moospark nach einem Rohrbruch noch immer nicht zurück aus der Sommerpause 2023. Wann es weitergeht? Unbekannt.

Immerhin stapeln sich an den Wochenenden im Sommer die Open-Air-Veranstaltungen, die Partys in Zelten und Hallen sowie die Volksfeste, zu denen noch so richtig gefeiert wird. Sei es die V-Party in Zusamaltheim oder die Vollmondparty in Aislingen. Und obendrein ist da noch der Fasching, der Feierlaune in die Region bringt. Dann ist im Landkreis was los. Die jungen Leute haben eine Gelegenheit, zusammenzukommen und vor Ort Spaß zu haben. Denn so schön der Zusammenhalt in den vielen Hütten und Bauwagen auf dem Land auch ist: Beim Weggehen auch einmal auf andere Leute zu treffen, und das ohne eine lange Anreise in Kauf nehmen zu müssen, ist wichtig und tut gut.