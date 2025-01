Wer will Bürgermeister werden?

Ja, es stimmt. Die Kommunalwahlen stehen erst in gut einem Jahr an. Und die meisten Menschen befassen sich derzeit gedanklich eher mit der Bundestagswahl. Und dennoch: Jetzt finden hinter verschlossenen Türen die entscheidenden Gespräche statt. Nun geht es darum, wer von den Rathauschefs weitermacht oder eben nicht. Diejenigen Bürgermeister, die nicht mehr antreten, versuchen einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für das Amt zu finden.

Die Suche nach Kandidaten im Landkreis Dillingen ist nicht einfach

Doch die Suche ist schwierig. Viele Frauen und Männer winken ab, wenn sie gefragt werden, ob sie Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden wollen. Das Amt mit den vielen Abend- und Wochenendterminen ist nicht gerade familienfreundlich. Außerdem braucht es eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Ein Rathauschef kann übel beschimpft werden, wenn auch nur eine Straßenlampe nicht funktioniert.

Kommt es im Landkreis Dillingen zu einer Urwahl?

Somit dürfte es nicht einfach sein, in allen Gemeinden im Landkreis Dillingen einen Kandidaten zu finden. Besonders spannend werden die Wahlen im Zusamtal. Dort treten die Bürgermeister von Villenbach und Binswangen nicht mehr an. In den beiden Gemeinden hat sich bislang kein Kandidat gefunden. Wenn sich übrigens kein Nachfolger findet, kommt es zu einer sogenannten Urwahl. Dabei hat jeder Wahlberechtigte der Gemeinde die Möglichkeit, einen anderen Gemeindebürger direkt auf den Wahlzettel zu schreiben. Und somit könnte jemand, der damit nicht gerechnet hat, Rathauschef werden, vorausgesetzt er will das dann auch.