Die CSU ist klarer Sieger der Bundestagswahl im Kreis Dillingen

Nach einem kurzen, heftigen Bundestagswahlkampf wurden am Sonntag ab 18 Uhr die Stimmen ausgezählt. Hier leert Wahlhelfer Thomas Frey im Wahlbezirk 8 in St. Ulrich in Schretzheim die Wahlurne aus. Im Landkreis Dillingen lag die CSU am Ende klar vorn.

Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen