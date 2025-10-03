Vom Schafkopf bis zum Beatles-Hit: Der Kulturherbst im Kreis Dillingen ist eröffnet

Wie viel Bier braucht man, um einen Einakter übers Schafkopfen auf und über die Bühne zu bringen? „Ein Kasten hat bei den Proben nicht gereicht“, verrät Regisseurin Karin Gnugesser mit einem Augenzwinkern. Bei der Premiere wurden noch ein paar weitere Halbe geleert. Gnugesser und ihr Team von den Kesseltaler Theaterfreunden haben zur Eröffnung der Landkreis-Kulturtage eigens ein Stück einstudiert, das beim Publikum für einige Lacher sorgte. Die Vorstellung war aber nicht die einzige Darbietung, die an diesem Abend Lust auf die Kulturtage machen sollte.
Holzheim
