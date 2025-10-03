Icon Menü
Vom Schafkopf bis zum Beatles-Hit: Der Kulturherbst im Kreis Dillingen ist eröffnet

Holzheim

Im Holzheimer Vereinszentrum starteten am Donnerstag die Landkreis-Kulturtage. Für Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft gab es zahlreiche Darbietungen.
Von Christina Brummer
    Die Theaterfreunde aus Bissingen und Umgebung brachten die „Kesseltaler Schafkopfbrüder“ auf die Bühne (von links): Michael Wanner (als „Preiß“), Simon Schiele (als Feuerwehrler), Jochen Strehle (als Viehhändler), Andreas Korn (als Wirt), Anton Schiele (als Bürgermeister) mit Benita Reiner (hinten, als Bedienung) und Souffleuse Anja Bartschat (vorn).
    Die Theaterfreunde aus Bissingen und Umgebung brachten die „Kesseltaler Schafkopfbrüder" auf die Bühne (von links): Michael Wanner (als „Preiß"), Simon Schiele (als Feuerwehrler), Jochen Strehle (als Viehhändler), Andreas Korn (als Wirt), Anton Schiele (als Bürgermeister) mit Benita Reiner (hinten, als Bedienung) und Souffleuse Anja Bartschat (vorn). Foto: Christina Brummer

    Wie viel Bier braucht man, um einen Einakter übers Schafkopfen auf und über die Bühne zu bringen? „Ein Kasten hat bei den Proben nicht gereicht“, verrät Regisseurin Karin Gnugesser mit einem Augenzwinkern. Bei der Premiere wurden noch ein paar weitere Halbe geleert. Gnugesser und ihr Team von den Kesseltaler Theaterfreunden haben zur Eröffnung der Landkreis-Kulturtage eigens ein Stück einstudiert, das beim Publikum für einige Lacher sorgte. Die Vorstellung war aber nicht die einzige Darbietung, die an diesem Abend Lust auf die Kulturtage machen sollte.

