Ausstellung im Geigerturm zeigt „Engelrauschen“

Bürgermeister Stephan Karg eröffnete die Vernissage zur Ausstellung im Geigerturm mit der Feststellung „Ich bin wieder einmal überwältigt von der Anzahl der Besucher.“ Dies sei erneut ein Beweis dafür, wie bekannt und beliebt die Ausstellungen des Kulturforums Höchstädt weit über die Landkreisgrenzen hinaus sind. Maria Lindner aus Deisenhofen eröffnete ihre Laudatio mit einem Blick auf das künstlerische Schaffen der Ausstellerin und ihrer zwei Künstlerkollegen. Dabei stellte sie fest, dass seit ewigen Zeiten über Jahrtausende hinweg Engel in Verbindung mit Religion und Glauben stehen.

Erst wurden sie fast vergessen, dann kam die Renaissance: Engel

Fast vergessen im Lauf des 20. Jahrhunderts, erlebten sie in den letzten Jahrzehnten eine starke Renaissance. So auch jetzt in den Arbeiten des Künstlertrios, für die der Geigerturm auf drei Etagen ideale Voraussetzungen bietet. Monika Egger aus Lutzingen präsentiert im Rahmen der Ausstellung bezaubernde Keramik- und Familienschutzengel, Gerhard Lindner aus Deisenhofen gelungene Holzengel aus verschiedenen Holzarten und der Donauwörther Maler Werner Lappat rundet die Ausstellung mit seinen tiefgründigen Engelbildern und Engelkarten ab.

Kunstausstellung mit Engeln in Höchstädt: Die letzte Chance

Im weiteren Verlauf der Vernissage dankte Maria Lindner im Namen der Künstler dem Kulturforum der Stadt Höchstädt und Bürgermeister Stephan Karg für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie die vielfältige Unterstützung, wobei an Kultur in Höchstädt ohne Claudia Kohout, die Vorsitzende des Kulturforums, nicht zu denken sei. Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestaltete Tanja Kitzberger mit ihren Liedern.

Die Ausstellung ist nochmals am Sonntag, 5. Oktober von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstler sind vor Ort und führen gerne durch ihre Ausstellung. Der Eintritt ist frei.