Abstimmung: Das ist der schönste Weihnachtsmarkt im Kreis Dillingen

Er ist nicht nur der größte Weihnachtsmarkt im Landkreis Dillingen, sondern auch der schönste: der Christkindlesmarkt in Dillingen. Das finden jedenfalls die Leserinnen und Leser, die am Online-Voting der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung teilgenommen haben. Zum Ausklang der Weihnachtszeit liegen die Ergebnisse vor. Wie unser Voting ausgefallen ist und warum Dillingen vorn liegen könnte.

Weihnachtsmarkt-Abstimmung im Landkreis Dillingen: Leser haben sich entschieden

Mit 27 Prozent aller Stimmen hat der Christkindlesmarkt in der großen Kreisstadt das Rennen für sich entschieden. Dahinter folgen drei Märkte, deren Ergebnisse ganz nah beieinander liegen: die Schlossweihnacht Wertingen hat 18 Prozent der Stimmen geholt, der Weihnachtsmarkt auf dem Stettenhof in Mödingen 17 Prozent und der Adventsmarkt im Kloster Maria Medingen, Mödingen, 15 Prozent. Die Schlusslichter bilden der Weihnachtsmarkt in Gundelfingen mit neun Prozent, der Christkindlmarkt in Höchstädt mit acht Prozent und die City-Weihnacht in Lauingen mit sieben Prozent.

Hinter der Veranstaltung des Christkindlesmarkts in Dillingen steckt die Stadt selbst. Doch woran könnte es liegen, dass er es auf Platz eins geschafft hat? Oberbürgermeister Frank Kunz hat eine Idee: „Das Erfolgsrezept unseres Christkindlesmarkts: Im wunderschönen Ambiente des Schlosshofs und des Schlossgartens bringen sich ein Wochenende lang insbesondere unsere Vereine ein.“

Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher waren auf dem Christkindlesmarkt in Dillingen

Im Mittelpunkt stehe nicht der Kommerz, sondern „die Begegnung und der Gemeinsinn“. Kunz führt fort: „Alle packen mit an und stellen Jahr für Jahr diesen Markt miteinander auf die Beine.“ Das macht die ganz besondere, familiäre Atmosphäre aus.“ Er danke allen dafür, die in ihrer Freizeit zum Gelingen beitragen. „Ich freue mich über das Ergebnis der Abstimmung – denn es ist vor allem ein großes Kompliment an alle Ehrenamtlichen, die unseren Markt zu etwas ganz Besonderem machen.“ Die enorme Beliebtheit des Markts in Dillingen lässt sich übrigens auch an den Besucherzahlen ablesen. Mehr als 20.000 Gäste kamen 2024.

Für unsere Abstimmung gilt: Das Ergebnis ist nicht repräsentativ, soll lediglich einen Einblick in die Präferenzen unserer Leserinnen und Leser geben. Abgesehen davon gibt es im Landkreis Dillingen neben den sieben Märkten, die zur Auswahl standen, noch unzählige mehr. Sie finden oft nur an einem Tag statt, sind klein, aber fein. Nur, um ein paar Beispiele zu nennen: Da wären der Adventsbasar in Bissingen, der Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen oder der Adventsmarkt in Mörslingen. Um die Abstimmung übersichtlicher zu gestalten, hat sich die Redaktion auf die größten Märkte und die ungewöhnlichsten Veranstaltungsorte beschränkt – wie etwa im Kloster Maria Medingen oder auf dem Lern- und Erlebnisbauernhof Stettenhof.