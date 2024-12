Dillinger Christkindlesmarkt: Vom Küstenglühwein bis zum Erbseneintopf

Bundeswehressen hat eigentlich nicht den Ruf, reißenden Absatz zu finden. Anders steht es um den Erbseneintopf mit Geflügellyoner, den das Dillinger IT-Bataillon auf den Weihnachtsmärkten in der Region gegen eine Spende verteilt. „Manche kommen da mit der Tupperdose und nehmen gleich Portionen für die ganze Familie mit“, sagt Leutnant Sven Erichsen, der die Aktion in diesem Jahr koordiniert. 1200 Portionen Erbseneintopf wird das Dillinger IT-Bataillon an diesem Wochenende wieder für den Dillinger Christkindlesmarkt kochen. Das geschieht am Freitagvormittag vor der Eröffnung am Abend unter strengen Hygieneauflagen in der Truppenküche der Dillinger Kaserne. Ist das Rezept des beliebten Eintopfes auch streng geheim?

