Amtliche Quelle beim Gundelfinger Spiel fehlerhaft

Geht es nach der „amtlichen Quelle“, dann hat der FC Gundelfingen beim SC Olching die durchaus vorhandenen Chancen zum Siegtreffer vergeben, bevor Leon Sailer überhaupt erst der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang. Referee Marco Blösch vom Allgäuer SV Pforzen, der während der Partie minutenlang seine Notizen zu Auswechslungen und persönlichen Strafen machte, trug später im Spielberichtsbogen die 83. Minute ein. Also zehn Minuten später, als es tatsächlich der Fall war. So weit, so gut. Dass dann allerdings Berichterstatter, die persönlich vor Ort waren, sich auf die „offizielle“ Zeit stützten und von einem ganz späten Gundelfinger Ausgleich schrieben, wirkt wiederum äußerst kurios.

Gundelfingen lässt Punkte liegen

Weniger lustig fand FCG-Trainer Thomas Rudolph, dass die Grün-Weißen wie schon beim 1:1 im Hinspiel Punkte gegen den Abstiegskandidaten liegen ließen. „Olching war sehr kampfstark. Wir haben es leider nicht geschafft, über die Außen durchzukommen“, so der Coach, der in den letzten Minuten mit David Anzenhofer einen weiteren Hünen in den Angriff beordert hatte. Mangels Flanken kam seine Kopfballstärke aber nicht mehr zum Tragen.

Nur ein Rumpfprogramm spulten die Landkreis-Vereine in der Kreisliga West an ihrem 16. Spieltag ab, weil die Partien des FC Gundelfingen II, SV Holzheim und von Türk Gücü Lauingen abgesagt wurden. Kommenden Sonntag steht dann die letzte Runde vor der Winterpause an, wobei die Wetteraussichten nicht die besten sind.

Glött seit acht Spielen sieglos

Im Sturzflug befindet sich die SSV Glött. Der letzte Sieg liegt acht Spieltage zurück, die 0:3-Niederlage beim SV Neuburg/K. hat die Lilien zum Jahresende erstmals in den Abstiegskampf befördert. Dabei waren sie die ersten acht Saisonspiele ungeschlagen geblieben. Dass dem Team von Trainer Antis Chalkidis nun nichts mehr gelingt und es Woche für Woche total verunsichert auftritt, gibt Rätsel auf. Abteilungsleiter Thomas Schreitt setzt alle Hoffnung nun auf die bevorstehende Winterpause: „Wir müssen in dieser Zeit die Köpfe wieder freibekommen, alle fit werden und schauen, dass die Verletzten zurückkehren. Und dann ab März zum Start ins Frühjahr versuchen, an die Leistung vom Saisonbeginn anzuknüpfen“.

Für die Glötter ist der aktuelle zehnte Rang eine historisch schlechte Platzierung auf dieser Spielebene, die es so die vergangenen 50 Jahre nicht gegeben hat. Schlechter steht von den Landkreis-Mannschaften aktuell nur die SSV Dillingen (0:1-Niederlage beim TSV Balzhausen) auf dem vorletzten Platz da.

Gesprächsbedarf mit Lauingens Michael Przyklenk (rechts) und Jonas Roth (Altenmünster; Mitte) sieht hier Referee Marian Schaumkessel. Foto: Karl Aumiller

„Sicherlich hatte der SC Altenmünster Möglichkeiten zum Ausgleich. Dennoch verzeichneten wir unterm Strich schon die klareren und auch mehr Möglichkeiten“, stellt Sportleiter Joachim Hauf nach dem 1:0-Heimerfolg seines FC Lauingen fest: „Die Mannschaft wollte sich von den eigenen Zuschauer beim letzten Heimspiel vor der Winterpause mit einem Sieg verabschieden, was ihr letztlich auch gelang.“