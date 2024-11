Der FC Gundelfingen gibt sich mit Remis zufrieden

Natürlich hatten sich die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen beim SC Olching mehr ausgerechnet. Entsprechend gingen nach dem Schlusspfiff die Köpfe nach unten, denn beim Abstiegskandidaten reichte es trotz der Schlussoffensive für die Gundelfinger nur zu einem 1:1 (0:1). Wobei Trainer Thomas Rudolph meinte, „dass wir dann am Ende auch mal mit einem Punkt zufrieden sein müssen.“

Die Leistung der Grün-Weißen sei insgesamt keineswegs schlecht gewesen, betont Rudolph – und liegt damit durchaus richtig. Doch insgesamt fehlte über weite Strecken ein kleiner Tick. Sei es in den Zweikämpfen, sei es im Abschluss. Und so erarbeiteten sich die mit viel Leidenschaft verteidigenden Oberbayern den einen Zähler. Sinnbildlich dafür war das 1:0. Jan Sostmann, der im Mittelfeld viel abräumte, ließ sich im Zweikampf mit FCGler Maximilian Braun nicht abschütteln und hakte nach, bis er den Ball erobert hatte. Nach zwei Zwischenstationen kam Sostmann wieder an die Kugel, diesmal schon unmittelbar vor Gundelfingens Keeper Tobias Werdich – und den überwand der Olchinger.

„Es war das einzige Mal, dass die überhaupt vor unser Tor gekommen sind“, ärgerte sich Coach Rudolph, und erklärte den Treffer damit, „dass wir einfach Fußball spielen wollten. Das war auf dem tiefen Boden aber nicht einfach.“

Gundelfingen vergibt Chancen

Trotzdem kamen die Grün-Weißen zu Chancen, doch irgendwie überstanden die Olchinger diese Situationen. Wie etwa bei der Ecke von Elias Weichler, die Keeper Marius Müller unter Mithilfe der eigenen Querlatte abwehrte (31.). Der 19-jährige Schlussmann hatte in der zweiten Halbzeit mitunter das Glück auf seiner Seite, als er beispielsweise den Ball nach einer Ecke aus den Fingern gleiten ließ, dann aber den Nachschuss von Jeremias Seibold abwehrte (79.).

„Zu dem Zeitpunkt waren wir schon besser im Spiel“, wusste Trainer Rudolph. Denn ausgerechnet nach der Zeitstrafe gegen Sandro Caravetta (55.), als die Grün-Weißen in Unterzahl waren, bekamen sie mehr Zugriff. Dem 1:1 von Leon Sailer ging dann ein klasse Zuspiel von Felix Hafner voraus, der den Ball über die Abwehrspieler chippte. Kurz nach dem Ausgleich hatte Sailer sogar den Führungstreffer auf dem Kopf (75.), die Kugel strich jedoch am langen Pfosten vorbei.

SC Olching: Müller – Obermeier, Milla Nava, Hofmann, Banipal – Bashota (74. Hölscher), Zißelsberger (68. Niehaus), Sostmann (90.+2 Roth), Kavuk (70. Ambrus), Heinzlmair – Batarilo-Cerdic (84. Bader)

FC Gundelfingen: Werdich – N. Fink, J. Fink, Anzenhofer, Weichler – Schneider (62. Wachs), Braun, Hafner, Seibold, Caravetta (70. Noller) – L. Sailer

Schiedsrichter: Blösch (SV Pforzen) Tore: 1:0 Sostmann (29.), 1:1 L. Sailer (73.) Gelbe Karten: Zißelsberger, Batarilo-Cerdic, Kavuk, Obermeier, Milla Nava, Bader / Schneider, Weichler, J. Fink, N. Fink Zeitstrafe: – Caravetta (55.) Zuschauer: 250