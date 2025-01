Apotheken-Werbung mit Jauch: Für Apotheker im Kreis Dillingen „ein rotes Tuch“

App öffnen, Krankenkassenkarte ans Handy halten und schon werden Medikamente nach Hause geliefert. Mit dieser Beschreibung wirbt TV-Moderator Günther Jauch in einem kurzen Spot für die „Shop-Apotheke“. Diese Online-Apotheke mit Sitz in den Niederlanden bietet sowohl rezeptfreie Medikamente als auch verschreibungspflichtige Arzneimittel an, die Kunden mit Hilfe des E-Rezepts über das Internet nach Hause bestellen können. Der Werbespot Jauchs sorgt bei vielen Inhabern von Vor-Ort-Apotheken deutschlandweit für Verärgerung. Auch im Landkreis Dillingen ist Jauch bei Apothekern „mittlerweile ein rotes Tuch“.

