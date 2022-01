Landkreis Dillingen

Corona setzt die Hausärzte im Kreis Dillingen weiter unter Druck

Plus Mehr als 400 Menschen auf der Tagesliste einer Dillinger Hausarztpraxis, gestresste Angestellte, erste Kündigungen: Die Pandemie setzt längst nicht nur Krankenhäusern zu, sondern auch Hausärzten und ihren Teams.

Von Cordula Homann

"Bei uns gilt nicht 2G oder 3G, sondern null-G", betont Dr. Herbert Nuber, Allgemeinmediziner aus Wertingen. Er hat sich an unsere Zeitung gewandt, weil er das Gefühl nicht los wird, dass sich in der aktuellen Pandemie niemand um die Hausärzte und ihre medizinischen Fachangestellten (MFAs) kümmert. "Keinen Menschen interessiert, was wir derzeit aushalten müssen."

