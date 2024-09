Der erste Schultag für 1064 Abc-Schützen im Kreis Dillingen

Der diesjährige Schultüten-Trend ist kaum zu übersehen. Zumindest bei den Mädchen. Einhörner in den unterschiedlichsten Farben und Formen zieren die Tüten der Erstklässlerinnen. Und bei den Buben? Feuerspuckende Drachen sind stark angesagt. Das sieht man am Dienstag auch in Schretzheim. Die Kinder, die dort eingeschult worden sind, haben prall gefüllte Schultüten mit dabei – eine schöner als die andere. Der erste Schultag findet für die Abc-Schützen im Dillinger Stadtteil unter außergewöhnlichen Umständen statt. Denn die Erstklässler werden noch etwa zwei Wochen lang im Werkraum des neuen Anbaus errichtet, die Zweitklässler in liebevoll eingerichteten Schulcontainern auf dem Gelände. Die Außenstelle der Dillinger Grundschule wird saniert und erweitert, das 3,5-Millionen-Projekt steht vor dem Abschluss. Zum spannenden Ablauf des ersten Schultags zählt in Schretzheim ein stimmungsvoller Anfangsgottesdienst in der Pfarrkirche, ab jetzt beginnt die Schulzeit. 1064 Schülerinnen und Schüler sind nach Angaben des Staatlichen Schulamts am Dienstag an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen eingeschult worden.

Simone Fritzmeier