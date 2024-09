Endlich Schulkind! Schicken Sie uns Bilder vom ersten Tag

Dieser Tag bleibt unvergessen – sowohl für die Hauptdarsteller als auch die Mamis und Papis. Am Dienstag sind hunderte Buben und Mädchen im Landkreis Dillingen eingeschult worden, sie haben ihren allerersten Schultag erlebt. Ein besonderer Tag und Einschnitt im Leben. Daran erinnert man sich immer. Die Kindergartenzeit ist vorbei, nun machen die Kleinen einen nächsten, großen Schritt in ihrer Entwicklung. Zwar sind die ersten Schultage in der Regel noch geprägt von Aufregung, ein wenig Chaos und vielen neuen Eindrücken. Aber schon ganz bald ist es völlig normal, dass frühmorgens der Wecker klingelt, der Schulranzen gepackt werden und es losgeht. Entweder mit dem Bus zur Schule, mit Freunden zu Fuß oder mit dem Rad oder anfangs noch mit Begleitung von Geschwisterkindern oder Eltern.

Wie haben Sie den ersten Schultag am Dienstag mit Ihren Kindern erlebt? Waren Sie mit in der Schule dabei? Gab es danach ein gemeinsames Mittagessen? Und vor allem: Was war denn alles in der Schultüte versteckt? Unsere Zeitung freut sich über tolle Geschichten und viel mehr über Fotos, die Ihre Buben und Mädchen am ersten Schultag zeigen. Mit Ranzen und Schultüte, im Bus oder im Klassenzimmer, gemeinsam mit Freunden oder Geschwistern – wir sind gespannt, wie Sie den ersten Schultag am Dienstag im Kreis Dillingen erlebt haben.

Bis Donnerstagmittag Fotos schicken

Schicken Sie uns von Ihren Abc-Schützlingen ein Foto an folgende E-Mail-Adresse: redaktion@donau-zeitung. Stichwort: Schulkind. Ganz wichtig: Das Bild muss als jpg-Datei in der Mail angehängt und sollte rund 1 Megabit groß sein. Alle, die auf dem Bild zu sehen sind, müssen mit Vor- und Nachname genannt werden. Bitte auch immer den Namen des Fotografen mit dazuschreiben sowie eine Kontaktadresse mit Wohnort und Telefonnummer für Rückfragen. Bitte beachten Sie, dass Sie automatisch mit Einsendung der Bilder damit einverstanden sind, dass wir die Fotos in unseren Lokalzeitungen sowohl Print als auch digital veröffentlichen werden. Einsendeschluss ist Donnerstag, 12. September, 12 Uhr. Wir wünschen allen Kindern einen tollen ersten Schultag und freuen uns auf viele, bunte Fotos.