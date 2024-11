Der Landkreis Dillingen sucht Tageseltern

Für eine qualifizierte und liebevolle Kinderbetreuung besteht unverändert hoher Bedarf, auch im Landkreis Dillingen. So sind viele Eltern auf der Suche nach verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind. Hier setzt die Kindertagespflege an. Doch wie wird man Tagesmutter oder Tagesvater? Das Landratsamt bietet für Interessierte dazu eine Infoveranstaltung an. Geeignet sind schon einmal alle, die neue Herausforderungen suchen und denen der Umgang mit Kindern Spaß macht. Wichtig sei auch, so das Jugendamt in einer Pressemitteilung, dass Tageseltern verantwortungsbewusst sind und sich gut in Kinder hineinversetzen können.

Bei Tagespflegepersonen werden bis zu fünf Kinder gleichzeitig bei zu Hause betreut. Es besteht aber auch die Möglichkeit, gemeinsam mit einer weiteren Tagespflegeperson eine Großtagespflege in angemieteten Räumen zu gründen. Tagesmütter oder -väter arbeiten selbstständig und können sich ihre Arbeitszeit frei einteilen. Wer selbst Kinder hat, hat damit eine gute Möglichkeit, die Betreuung der eigenen Kinder mit der Erwerbstätigkeit zu vereinbaren.

Das muss man tun, um Tagesmutter oder Tagesvater zu werden

Die Kinder werden ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet. Dabei sind Tagesmütter und -väter eine wichtige Bezugsperson. Sie fördern die Entwicklung der Kinder und arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen.

Vor Beginn der Tätigkeit als Tagespflegeperson muss ein Qualifizierungskurs in Höhe von 160 Unterrichtseinheiten sowie ein 30-stündiges Praktikum in einer Kindertageseinrichtung absolviert werden. Mit einer pädagogischen Ausbildung kann eine verkürzte Qualifizierung ausreichen.

Der nächste Qualifizierungskurs wird vom Landratsamt Dillingen in Kooperation mit dem Landkreis Donau-Ries von März bis Juni 2025 angeboten. Der Kurs wird dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr – teils in Präsenz und teils online – stattfinden. Er qualifiziert neben der Tätigkeit als Tagespflegeperson auch zur Tätigkeit als Assistenzkraft in Kindertageseinrichtungen.

Am 16. November bietet das Landratsamt Dillingen hierzu um 16 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung an. Wer sich dazu anmelden möchte oder noch Fragen zur Tätigkeit als Tagesmutter/-vater hat, kann sich an die Fachberatung Kindertagespflege im Landratsamt Dillingen unter der E-Mail fb-tagespflege@landratsamt.dillingen.de wenden. (AZ)