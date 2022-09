Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Der Schulanfang wird auch im Landkreis Dillingen teurer

Plus In weniger als einer Woche sind die Sommerferien vorbei, dann heißt es für alle Eltern: Unterrichtsmaterial einkaufen - und das ist kostspielig geworden. Vor allem Papier.

Von Anna Lena Mayr

Manche können es kaum erwarten, andere würden die Sommerferien noch so lange wie möglich hinauszögern. Nächste Woche Dienstag, am 13. September, ist Schulanfang. Bei den einen steigt die Aufregung vor dem ersten Schultag, bei anderen beginnt das letzte Schuljahr, manche haben die Schule gewechselt. So oder so: Das neue Unterrichtsjahr ist immer aufregend. Auch für Eltern. Und die haben eines gemeinsam. Noch vor dem 13. September, meist für die jüngeren Kinder, müssen viele Besorgungen erledigt werden. Schulranzen, Mäppchen, Hefte - die Einkaufsliste ist teils lang. Und im Jahr 2022 auf jeden Fall teurer. Auch im Landkreis Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

