Dreimal Harburg, zweimal Buttenwiesen

Dillingens Sebastian-Kneipp-Halle war Schauplatz für den dritten und damit auch finalen Durchgang der Gauliga-Wettkämpfe 2024. 60 Turner gingen an die Geräte, in den weiblichen Konkurrenzen waren es über 180 Turnerinnen. Hier dominierte der TSV Harburg alle drei Kategorien. Ähnlich stark präsentierte sich in den männlichen Altersklassen der TSV Buttenwiesen und holte zwei von drei Titeln.

Die C-Schüler aus dem Zusamtal gewannen alle drei Durchgänge souverän und holten sich mit 35 Punkten Vorsprung vor dem KTV Ries und den Buben aus Wittislingen den ersten Platz. Die Einzelwertung gewann Sebastian Kehl deutlich vor seinem Cousin Philipp Knöferl (beide TSV Buttenwiesen). Die erste Mannschaft der Jugendturner aus Buttenwiesen trat ohne ihre beiden besten Turner, Finn Danzig und Kilian Kirchmann, an. Damit mussten sie dem KTV Ries den Tagessieg überlassen. Der komfortable Vorsprung aus den beiden vorangegangenen Durchgängen reichte aber bequem aus, um den ersten Platz zu verteidigen. Den Sieg in der Einzelwertung holte sich Ben Kirchbaur (KTV Ries) vor Vinzenz Mahler (Wertingen) und Benn Danzig (Buttenwiesen).

Wertingen vor Wertingen

Bei den Turnern gingen insgesamt nur noch sechs Turner, allesamt vom TSV Wertingen, an den Start. Damit war der Sieg von Wertingen I bereits vor dem Wettkampf eine klare Sache. Gewinner der vereinsinternen Meisterschaft und Sieger der Turngau-Einzelwertung wurde Marvin Bach vor seinem Mannschaftskameraden Dominik Mitschke (Wertingen).

Die Dominanz der Schülerinnen C aus Harburg zeigte sich nicht nur in der Mannschaftswertung, die die Rieserinnen mit sensationellen 80 Punkten Vorsprung für sich entschieden. Auch in der Einzelwertung gingen die ersten vier Plätze nach Harburg. Beste Einzelturnerin aus dem Landkreis Dillingen war Leonie Schreiber vom TV Dillingen auf Rang sechs. Einen spannenden Zweikampf um die weiteren zwei Plätze auf dem Siegertreppchen lieferten sich die Mädchen aus Lauingen und Deiningen. Am Ende hatte Lauingen mit 0,20 Punkten knapp die Nase vorne. Rang vier holten sich die erste Riege des TSV Wertingen. Einen erfreulichen Saisonabschluss lieferten die Mädchen aus Wittislingen ab. Sie erturnten das fünftbeste Tagesergebnis und verbesserten sich damit vom elften auf den neunten Rang, direkt gefolgt vom TV Dillingen.

Dillingen auf dem Silberrang

Mit einem Polster von 13 Punkten holte sich die weibliche Jugend aus Harburg den Gesamtsieg. Die Dillingerinnen mussten dem KTV Ries zwar den zweiten Rang im Tagesergebnis überlassen, profitierten aber vom guten Ergebnis aus Durchgang zwei und verteidigten damit den Silberrang in der Gesamtwertung vor den Rieserinnen. Hinter dem Siegerpodest erturnten sich Wertingen und Wittislingen Platz vier und fünf. Der TV Lauingen rangiert auf Rang sieben im Mittelfeld. Um den Sieg in der Einzelwertung ergab sich ein interessanter Dreikampf, den Louisa Dechand vom TV Dillingen vor Pia Rathsam (Harburg) und Lina Starz für sich entscheiden konnte.

Die Konkurrenz der Turnerinnen besteht inzwischen nur noch aus vier Riegen. Harburg baute seine Führung in jedem Wettkampf kontinuierlich aus und siegte am Ende mit 20 Punkten Vorsprung vor Wertingen, der Turngemeinschaft Lauingen-Wittislingen und dem TV Dillingen. Mit überzeugenden Bestleistungen in allen drei Durchgängen sicherte sich Pauline Fischer vom TSV Wittislingen verdient die Einzelwertung, gefolgt von Selina Christ (Harburg) und Julia Egger (Wertingen).