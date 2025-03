Ein Sonniger Faschingsendspurt im Landkreis Dillingen

Ein letzter Krapfen, ein letztes Helau und ein letzter Umzug: Die Faschingssaison endet traditionell am Faschingsdienstag. Nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am vergangenen Samstag zeigt sich das Wetter im Landkreis Dillingen bereits von seiner besten Seite. Auf alle Feiernden, die an den letzten Veranstaltungen der fünften Jahreszeit in dieser Saison teilnehmen, wartet eine ideale Mischung aus strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und angenehmen Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich hinein. Zwei Faschingsumzüge profitieren davon: der in Holzheim und der in Unterglauheim.

Icon Galerie 107 Bilder In Holzheim kamen Tausende Zuschauer, um den Gaudiwurm beim Zug durch den Ort zuzusehen. Die besten Bilder vom Faschingsdienstag in unserer Bildergalerie.

Zahlreiche Wägen locken Gäste über den Landkreis hinaus zum Faschingsumzug in der Aschberggemeinde. Die traditionelle Veranstaltung des Schützenvereins lockt mit ihrer besonderen Strecke zwischen Raiffeisenstraße, Römerstraße und Augsburger Straße. Denn diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Wägen, Prinzenpaare und Fußgruppen nach einer Schleife erneut an den Zuschauern vorbeiziehen. Es gibt also für alle Zuschauerinnen und Zuschauer genügend Möglichkeiten, sich bei ausgelassener Stimmung zu amüsieren und die unter den unterschiedlichsten Mottos aufwendig gestalteten Wägen von beiden Seiten zu bewundern.

Die letzten Süßigkeiten werden in Unterglauheim verteilt

Auch in Unterglauheim Gipfelt der Faschingsendspurt im jährlichen Gaudiwurm durch den Blindheimer Gemeindeteil. Der vom BSC Unterglauheim organisierte und im Vergleich zu Holzheim etwas kleinere Umzug startet bereits eine halbe Stunde früher, um 13.30 Uhr. Damit auch dort alle auf ihre Kosten kommen, ziehen die Gruppen und Wägen die Hauptstraße hinauf und kehren, wie in der Aschberggemeinde, nach einer Schleife an den Startpunkt zurück. Alle Zuschauer bekommen somit auch in Unterglauheim ein zweites Mal die Möglichkeit, einen Blick auf die Kostüme und Wägen der Faschingsvereine zu werfen. Auch die Kinder haben durch dieses Prinzip Grund zur Freude, schließlich haben sie gleich zwei Mal Chance Süßigkeiten zu sammeln.

Mit den beiden Umzügen endet das Feiern im Landkreis Dillingen aber noch nicht. Denn den Faschingsdienstag lassen zahlreiche Faschingsgesellschaften in der Region mit einem Kehraus und letztem Auftritt der Tanzgruppen in dieser Saison ausklingen.