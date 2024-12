„Eine weiße Überraschung“ an Weihnachten ist im Landkreis Dillingen möglich

Die Erinnerung macht oft vieles größer, bedeutender, schöner. Da denkt man gerade an Weihnachten ans Schlittenfahren auf verschneiten Hängen und Spaziergänge im zauberhaften Winterwald zurück. Doch weiße Weihnachten sind im Landkreis Dillingen die Ausnahme. Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat in seine Datensammlung geschaut. Mit dem Ergebnis: Eine geschlossene Schneedecke gab es an Heiligabend letztmals im Jahr 2010 in der Region. Und in der Tat: Beim Blick in unser Zeitungsarchiv finden sich vor 14 Jahren in den Ausgaben der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung nach Weihnachten Fotos vom Skibetrieb am Lift in Oberliezheim und einem Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Benjamin Grimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis