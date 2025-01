Eisregen im Landkreis Dillingen: Bisher fünf Verkehrsunfälle

Der angekündigte Eisregen hat viele Autofahrer und Autofahrerinnen am Mittwochmorgen kalt erwischt. Vor der Fahrt zum Arbeitsplatz ging es für viele zuerst einmal darum, die vereisten Scheiben freizukratzen. Die Nebenstraßen waren meist spiegelglatt. Und es ereigneten sich im Berufsverkehr auch einige Unfälle, wie Pressesprecher Gunther Hetz von der Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Polizeisprecher Hetz über Glatteis: „Hält sich bisher noch in Grenzen“

Etwa um 6 Uhr setzte der Eisregen ein. Gegen 8 Uhr hatte die Polizei fünf Unfälle registriert. „Angesichts der Eisglätte hält sich das Ganze bisher noch in Grenzen“, erläutert Hetz. Gekracht hatte es in Wittislingen in der Reichen Gasse, im Auholzweg in Dillingen, im Buchenweg in Höchstädt und beim Kindergarten St. Martin. Die Ursache sei immer dieselbe gewesen, erklärt Hetz. Autofahrer kamen mit ihren Wagen auf Glatteis ins Rutschen. In diesen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Für den Landkreis Dillingen gab es eine Unwetterwarnung

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Lauingen hat ein Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ist aktuell noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Wie Hetz informiert, hatte die Polizei am Dienstagnachmittag für den Landkreis Dillingen eine Unwetterwarnung wegen erhöhter Glatteisgefahr erhalten. Die Warnung war bis Mittwoch, 12 Uhr, terminiert.