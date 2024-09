Eröffnung des Wolfgang-Wegs: Pilgertour führt durch den Landkreis Dillingen

Zum 1100. Geburtstag des Heiligen Wolfgang wird im Oktober ein neuer Wolfgang-Weg feierlich eröffnet. Er verbindet die Städte Pfullingen und Regensburg auf einer Strecke von 340 Kilometern in 19 Etappen miteinander. Der Landkreis Dillingen ist mit vier Etappen im Spiel.

Die Kirchengemeinde St. Wolfgang in Pfullingen, dem Geburtsort des Heiligen, hat den Pilgerweg entwickelt. Zur Einweihung veranstalten die Initiatoren vom 4. bis zum 22. Oktober eine Staffelpilgertour. Sie beginnt am Freitag, 4. Oktober, in Pfullingen und endet am Dienstag, 22. Oktober, am Grab des Heiligen in St. Emmeram in Regensburg.

Die Pilgertour erreicht am 11. Oktober den Landkreis Dillingen

Die Staffelpilgertour erreicht am Freitag, 11. Oktober, den Landkreis Dillingen. Die Etappe beginnt um 8.30 Uhr mit einem spirituellen Impuls in der Marienkirche in Giengen. Anschließend gehen die Pilger und Pilgerinnen zur Martinskirche in Staufen und von dort zur Syrgensteiner Wolfgangskirche. Gegen 16 Uhr wird die Gruppe am Landgasthof Adler in Oberbechingen erwartet.

Von dort führt die nächste Etappe am Samstag, 12. Oktober, über die Denzel-Kapelle und die Wittislinger Ulrichskirche zur Dillinger Wolgangskapelle. Nach der Ankunft gegen 16.15 Uhr ist in der Basilika St. Peter eine Andacht terminiert. Am Sonntag, 13. Oktober, erhalten die Pilger um 8.30 Uhr in der Dillinger Basilika den Pilgersegen und wandern über den Donauwald-Wanderweg in Richtung Gremheim. Dort hält Pater Muprapallil mit den Gläubigen um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas eine Andacht. Am Montag, 14. Oktober, verlässt die Gruppe schließlich den Landkreis Dillingen in Richtung Donauwörth. Um 8.30 Uhr wird in St. Andreas der Pilgersegen erteilt.

Für die Teilnahme ist eine Ankündigung notwendig

Wie die Kirchengemeinde Pfullingen mitteilt, erwartet Pilger und Pilgerinnen auf dem neuen Wolfgang-Weg eine gemeinsame Auszeit mit Gleichgesinnten. Gepilgert werden können die Gesamtstrecke oder auch beliebige Teilstücke. Zur besseren Planbarkeit des Vorhabens ist eine Anmeldung erforderlich – an pfullingen@wolfgangweg.eu. Für die Übernachtung und Verpflegung sorgen die Pilger in Eigenregie. Die detaillierte Planung der Staffelpilgertour ist stets aktuell unter seelsorgeeinheit-echaztal.de/wolfgangweg abrufbar.

Der neue Wolfgang-Weg ergänzt laut Pressemitteilung das historische Wegenetz der Wolfgang-Wege in Deutschland, Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn und der Schweiz, das schon im Mittelalter zahlreiche Pilger nach St. Wolfgang im Salzkammergut geführt hat. Weitere Informationen zum Verlauf des neuen Wolfgang-Wegs, zu den Etappenlängen und deren Höhenprofilen sind im Netz unter wolfgangweg.eu zu finden. Der "Spatenstich" für die Markierung des neuen Wolfgang-Weges von Pfullingen nach Regensburg fand im Oktober 2023 statt. Bei dieser Zeremonie wurde die erste Wegemarkierung an der Wolfgangkirche in Pfullingen angebracht.

Kreuz, Schlüssel und "Hackerl" sind die Elemente des Wolfgang-Weges

Das Symbol des Weges setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem Kreuz, als Zeichen dafür, dass der Heilige Wolfgang (um 924 bis 994) in Pfullingen getauft wurde, dem Schlüssel, der im Regensburger Stadtwappen enthalten ist und für seine Zeit als Bischof von Regensburg steht und dem Hackerl, wie man in Österreich zu einem Beil sagt. Dieses steht für die Legende, nach der Wolfgang ein Hackerl vom Falkenstein ins Tal geschleudert hat, um am Fundort eigenhändig eine Kirche zu errichten. Diese Kirche in St. Wolfgang ist der Ort, an dem der Heilige die größte Verehrung erfährt. (mit AZ)