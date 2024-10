Evangelische Gemeinden wählen neue Kirchenvorstände

In der Evangelisch–Lutherischen Kirche in Bayern werden am Sonntag, 20. Oktober, neue Kirchenvorstände gewählt. Im Altlandkreis Dillingen sind das die Gemeinden in Höchstädt, Dillingen, Lauingen, Haunsheim und Bachhagel sowie Gundelfingen und Bächingen. Sie gehören zum Evangelisch-Lutherischen Dekanat Neu-Ulm, während die Region um Wertingen dem Dekanat Augsburg angehört.

Die Mitgliedschaft im Kirchenvorstand ist eines der wichtigsten Ehrenämter der evangelischen Kirche. Wählen dürfen alle Kirchenmitglieder, die schon länger als drei Monate der Gemeinde angehören; konfirmierte Jugendliche haben das Wahlrecht ab dem 14. Lebensjahr und können ab 16 auch in den Kirchenvorstand berufen werden. Die Berufung zusätzlicher Mitglieder in den Kirchenvorstand kann sicherstellen, dass Gruppen wie zum Beispiel Jugendliche, die vielleicht unter den Kandidatinnen und Kandidaten nicht vertreten waren, auch Gehör finden.

Ehrenamtliche tragen das Gemeindeleben durch ihr Engagement. Die meisten Kirchenvorstände sind über ihr Amt hinaus bei vielen Anlässen aktiv, zum Beispiel beim Schmücken eines Erntedankaltars wie hier in Haunsheim.

Sechs Jahre lang beraten dann diese Ehrenamtlichen gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrern und tragen die Verantwortung für Entscheidungen, die das Leben der Gemeinde prägen, mit. Dazu gehören etwa Personalfragen, die Erhebung des Kirchgelds und der Haushaltsplan, also die Frage, wie und wofür das Geld der Gemeinde eingesetzt wird. Auch wie Gemeinden kooperieren und ob sie, wie Haunsheim und die Bachtalgemeinden, engere Partnerschaften eingehen, sind Fragen, die die Kirchenvorstände beschäftigen.

An den Kirchen gibt es immer etwas zu sanieren

Ein Dauerthema sind die Gebäude: Immer gibt es an Kirchen und Gemeindehäusern etwas zu richten. Während in Bächingen das Kirchendach sanierungsbedürftig ist, steht in Höchstädt die Umstellung vom 30 Jahre alten Gaskessel auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe an. Dillingen möchte die Barrierefreiheit der Katharinenkirche verbessern. Diese Planungen sind komplex, weil viele Institutionen wie Denkmalamt, Stadt und Dekanat beteiligt werden müssen.

Oft hat der Kirchenvorstand auch Verantwortung für Kindertagesstätten und diakonische Einrichtungen. In Gundelfingen wird die G-Hilfe (Nachbarschaftshilfe) von der evangelischen Gemeinde und der Stadt gemeinsam organisiert. Die meisten Gemeinden halten Kontakt zu Flüchtlingen beziehungsweise deren Unterstützern oder bieten, oft über einen Gemeindeverein wie in Dillingen, Hilfe bei sozialen Problemen an. Nicht zuletzt ist die Seniorenarbeit, von Informationsabenden über Besuchsdienste bis zu Ausflügen, immer wieder Thema in den Sitzungen.

In Lauingen bewährt sich bereits die „Frühstückskirche“

Vor allem wollen die meisten Gemeinden neue Ideen entwickeln, um die Botschaft Jesu zu leben und weiterzugeben, nicht nur, weil in der Coronazeit viele Kreise und Gruppen „eingeschlafen“ sind. Der „normale“ Sonntagsgottesdienst kann neu gestaltet und zum Beispiel durch Andachten und Lobpreisabende ergänzt werden. In Lauingen bewährt sich bereits die „Frühstückskirche“, die gemeinsames Essen mit einem Stationengottesdienst kombiniert und mehrmals im Jahr stattfindet. In Höchstädt feiert man Gottesdienste auch außerhalb der Kirche, zum Beispiel im Stadtpark.

Kirchenvorstände tragen durch ihre Arbeit also viel dazu bei, dass die evangelischen Kirchengemeinden lebendig und attraktiv sind. Darum rufen in diesen Tagen Haupt- und Ehrenamtliche die Gemeindemitglieder dazu auf, sich über die Kandidaten zu informieren und sich bei Fragen an die Pfarrämter zu wenden. Dann heißt es, ganz einfach die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen oder am 20. Oktober persönlich die Stimme abzugeben.