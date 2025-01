Events 2025 im Landkreis Dillingen: Vom Radelspaß bis zum Ritterturnier

Die ersten beiden großen Konzerte des neuen Jahres mit Gospelstar Tracey Jane Campbell sowie den Musikern Alexander Maria Möck, Barbara Bartmann, Miriam Galonska und Friederike Luise Arnholdt sind bereits Geschichte. 2025 hält aber noch viele aufregende Veranstaltungen bereit, auf die Sie sich freuen können. Die Palette reicht vom Gundelfinger Mittelalterspektakel bis zum Donautal-Radelspaß in Wittislingen. Hier lesen Sie eine kleine Auswahl.

Januar Der Landkreis Dillingen ist bekanntlich eine Faschingshochburg, an diesem Wochenende wird überall bei Hofbällen getanzt. Beim Landkreistreffen der Faschingsgesellschaften am Sonntag, 26. Januar, in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen (Einlass ab 11.30 Uhr, Beginn 13 Uhr) zeigen Tänzerinnen und Tänzer, was sie drauf haben. Gastgeber ist die Donaualtheimer Faschingsgesellschaft Hallo-Wach, die mit dem Walzer ihrer Prinzenpaare und dem Auftritt des kleinen Hofstaats das bunte Spektakel eröffnen wird.

Februar Zu den spektakulärsten Faschingsveranstaltungen in der Region zählt der Dillinger Nachtumzug am Freitag, 28. Februar. Die Steinheimer Faschingsfreunde erwarten dazu mindestens 10.000 Besucher und Besucherinnen in der Kreisstadt.

Icon Vergrößern Ein Publikumsmagnet dürfte im September erneut die GET in Gundelfingen werden. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Ein Publikumsmagnet dürfte im September erneut die GET in Gundelfingen werden. Foto: Berthold Veh

März Hervorragend besucht war zuletzt das Gundelfinger Starkbierfest im Bleichestadel. Eine Neuauflage gibt es am Samstag, 29. März. Dazu lädt der Historische Bürgerverein ein.

April 2025 ist in dreifacher Hinsicht ein bedeutendes historisches Datum für Dillingen, wie der Historiker Stephan Bachter erläutert: 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus am 22. April 1945 durch die US-Army, 80 Jahre Erhalt der Dillinger Brücke als einziger Donauübergang zwischen Ulm und Passau (und somit Zugang zur Befreiung des KZ Dachau und ganz Sübbayerns) sowie 40 Jahre Protest gegen den dann doch erfolgten Abriss der „alten“ Donaubrücke 1985. Alexander Rabitsch wird mit Bachters Unterstützung am Dienstag, 8. April, einen Vortrag beim Historischen Verein Dillingen im Vereinsheim Hausen halten. Das Referat soll am Dienstag, 22. April, im Dillinger Filmcenter wiederholt werden, denn es gibt amerikanische Filmaufnahmen von dem Ereignis im Frühling 1945. Die Lauinger Messe findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, in der Stadthalle und auf dem Freigelände statt.

„Dillinger Frühling“ und Wertinger Volksfest

Mai Das Volksfest Dillinger Frühling findet vom Freitag, 9. Mai, bis zum Dienstag, 13. Mai, auf dem Festplatz im Donaupark statt. Und Festwirt Werner Schmid senior, der Chef der in finanzielle Turbulenzen geratenen Metzgerei Schmid, hat angekündigt, dass er das Wertinger Volksfest wieder ausrichten wird. Die Termine sind vom 22. bis zum 25. Mai und vom 28. Mai bis zum 1. Juni. Die Dorfrocker lassen es am Freitag, 23. Mai, in Oberliezheim krachen. Und der Syrgensteiner Gemeindeteil Staufen feiert am Samstag, 31. Mai, und Sonntag, 1. Juni, das 875. Jubiläum. Den etwa acht Kilometer langen Jubiläumsweg Staufen (mit neuer Beschilderung) gibt es seit 25 Jahren.

Juni Buttenwiesen steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Feuerwehr-Jubiläen. Groß gefeiert wird vom 13. bis zum 15. Juni in Pfaffenhofen. Aber auch die Feuerwehren Unterthürheim und Frauenstetten gibt es seit 150 Jahren. Dort wird, wie Bürgermeister Hans Kaltner berichtet, ebenfalls gefeiert. In Frauenstetten erhält zudem das neue Feuerwehrfahrzeug die Weihe.

Der 19. Dillinger Orgelsommer findet vom 21. Juni bis zum 13. September statt. Beginn ist jeweils samstags um 11.15 Uhr in der Basilika. Es gibt 13 Matineen internationaler Organisten aus Spanien, Italien, Frankreich, Litauen und Polen. Ein Höhepunkt ist das Konzert für Trompete und Orgel am 9. August mit Alexander Kirn (Solotrompeter der Staatsoper Stuttgart) und Axel Flierl. Bereits am Sonntag, 11. Mai, gibt es ein Sonderkonzert zum Muttertag.

Juli Lauingen feiert vom 4. bis zum 6. Juli das Cityfest. Rockig wird es im Juli im Kesseltal. Das Wisdom-Tooth-Festival steigt am 11. und 12. Juli in Bissingen. Das bei Familien mit Kindern beliebte Straßenkünstlerfest in Dillingen geht am Samstag, 12. Juli, über die Bühne. Und vom 17. bis zum 20. Juli wird das Spiel ohne Grenzen der Katholischen Landjugend in Bissingen ausgetragen. In Höchstädt wird vom 25. bis zum 27. Juli das „Stadtfest mit Herz“ gefeiert.

Im August gibt es Venezianische Nächte in Gundelfingen

August Auf der Oberen Bleiche in Gundelfingen sind am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, die Venezianischen Nächte angesagt. Der Historische Bürgerverein Gundelfingen veranstaltet mit Eugen Hander vom 29. bis zum 31. August zum dritten Mal das Mittelalterliche Spectaculum. In der Hander-Arena wird erneut ein großes Ritterturnier stattfinden.

Icon Vergrößern Ein mittelalterliches Spectaculum mit Ritterturnier ist im August zum dritten Mal in Gundelfingen geboten. Foto: Karl Aumiller (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein mittelalterliches Spectaculum mit Ritterturnier ist im August zum dritten Mal in Gundelfingen geboten. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

September Der Donautal-Radelspaß findet am Sonntag, 14. September, rund um Wittislingen statt. Im Egautal werden dazu tausende Radler und Radlerinnen erwartet. Bereits am Samstag, 13. September, startet das Warmup-Radeln mit einer großen Party. Die Gundelfinger Erlebnistage (GET) werden ebenfalls tausende Besucher und Besucherinnen anlocken. Die Messe findet vom 19. bis zum 21. September auf dem Gelände des Gartenlandes Wohlhüter statt. Und die Dillinger Nacht wird aller Voraussicht nach am Freitag, 26. September, Scharen von Interessierten in die Kreisstadt locken.

Oktober Die Dillinger Landkreis-Kulturtage finden vom 2. bis 26. Oktober statt. Die Bewerbungsphase endet am 5. Februar.

November In Gundelfingen wird auch im Herbst gefeiert, und zwar am Samstag, 15. November, das 30-jährige Bestehen des Fördervereins der Stadtkapelle. Dazu gibt es ein großes Musikfestival in der Brenzhalle. Die Wertinger Nacht lockt am Freitag, 21. November, Gäste in die Zusamstadt.

Dezember Im ganzen Landkreis Dillingen gibt es in der Vorweihnachtszeit Adventsmärkte. Unter anderem die Wertinger Schlossweihnacht vom 5. bis 7. Dezember und vom 12. bis 14. Dezember und den Dillinger Christkindlesmarkt vom 12. bis zum 14. Dezember.