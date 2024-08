Frauenarzt aus Nordschwaben wegen vorsätzlichen Bankrotts verurteilt

Nur sein spätes Geständnis hat einen in Nordschwaben tätigen Frauenarzt vor dem Gefängnis bewahrt. In einem ganztägigen Prozess hat das Amtsgericht in Augsburg den 61 Jahre alten Mediziner nun verurteilt. Er war angeklagt, Vermögen beiseitegeschafft zu haben, um Haftungsansprüchen zu entgehen. Dass der Mediziner jetzt vor Gericht stand, hängt zusammen mit dem tragischen Schicksal einer heute 23 Jahre alten Frau, die seit ihrer Geburt schwerstbehindert ist.

