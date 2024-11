Johannes Grandel sichert seinem FC Lauingen den Sieg

Gleich drei kurzfristige Absagen gab es am vorletzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisliga West. Wegen der Platzverhältnisse fiel nicht nur das Verfolgerduell zwischen dem FC Gundelfingen II und Bubesheim aus, auch der Auftritt von Tabellenführer Türk Gücü Lauingen in Offingen sowie das Heimspiel des SV Holzheim gegen Thannhausen wurden abgesetzt. Im Restprogramm gelang des FC Lauingen der einzige Sieg für eine Mannschaft aus dem Kreis Dillingen beim 1:0 gegen Altenmünster. Die SSV Glött (0:3 gegen Neuburg/Kammel) und SSV Dillingen (0:1 gegen Balzhausen) verloren ihre Auswärtsspiele.

FC Lauingen - Altenmünster 1:0

Im ersten Durchgang hatte der FCL mehr Spielanteile, Ballbesitz sowie Torchancen – und bereits nach zwei Minuten den Torschrei auf den Lippen, als Lukas Hummel zu Christoph Marek durchsteckte. Dessen Heber über den herauseilenden Gästekeeper Maximilian Ruth wurde aber von der SCA-Abwehr von der Linie gekratzt. In der 15. Minute brachte Youngster Leon Rutkowski nicht genug Druck hinter seinen Abschluss. Vier Minuten später wurde der FCL für seine Bemühungen belohnt, als sich Johannes Grandel ein Herz fasste und aus 25 Metern unhaltbar zur Führung abzog. Gegen Ende des ersten Durchgangs kam auch Altenmünster zu Möglichkeiten. FCL-Keeper Arbnor Nimanaj verkürzte gegen Pascal Henne geschickt den Winkel und behielt die Oberhand. Zwei Minuten vor der Pause verzog Pascal Henne aus aussichtsreicher Position. Im zweiten Durchgang drückte der SCA mehr und mehr auf den Ausgleich, doch Lauingens Hintermannschaft brachte das 1:0 über die Zeit. Die Möglichkeit zur Vorentscheidung vergab Qendrim Thaqi nach herrlichem Zuspiel von Danny Klose, als er aus spitzem Winkel am SVA-Zerberus scheiterte (78.). Auch Michael Przyklenk hatte mit einem Kopfball nach Ecke von Abdulrazek Almuri keinen Erfolg. (fcljoh)

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Zengerle (78. Grandel), Egger (46. Pertler), Hummer, Marek (64. Sopjani), Grandel (64. Thaqi), Almuri, Gentner, Przyklenk, Rutkowski (64. Klose) SC Altenmünster: Ruth; Gruber, Pecher, Kalkbrenner, Roth, P. Henne, Mayer, Bauer, Glenk, R. Henne, Wieland; Fischer, T. Kaifer, Ganser, Kirschberger, Wenzl, Rigel, Deffner Tor: 1:0 Johannes Grandel (19.) SR: Marian Schaumkessel (TSG Giengen) Zuschauer: 140

Neuburg/K. - Glött 3:0

Der Abwärtstrend bei der SSV Glött dauert an. Mit der Nullnummer in Neuburg/Kammel rutschen die Lilien immer tiefer in den Tabellenkeller. (dz)

SSV Glött: Trenker; Bacherle, Brugger, Schrettle, Böck, Ehrenberg, Guggemos, Schneider, B. Waidele, Wiedemann, Stutzmüller; D. Waidele, Weigl, Ostertag, Albano, Ansbacher, Strehle Tore: 1:0 Kilian Kustermann (11.), 2:0 Daniel Bobitiu (72.), 3:0 André Reisinger (82./FE) SR: Florian Neiber (TSV Wasserburg) Zuschauer: 150

Balzhausen - Dillingen 1:0

Gut geschlagen hat sich die SSV Dillingen beim Aufstiegskandidaten in Balzhausen, wurde für ihren Einsatz aber letztlich nicht belohnt – und hängt weiterhin im Tabellenkeller fest. Das Tor des Tages für die Gastgeber fiel kurz vor der Pause durch Konrad Baur (44.). Dillingens Chancen auf den Ausgleich verstrichen nach dem Seitenwechsel ungenutzt. (dz)

SSV Dillingen: Wagner; Hildmann, Kasumi, Riedinger, G. Nuraj (69. Kraft), Sailer, Kinder (35. Yilmaz), A. Isufi, Kratz (63. Gehring), L. Isufi, Hoti Tor: 1:0 Konrad Baur (44.) SR: Oliver Waizmann (SV Wulfertshausen) Zuschauer: 120