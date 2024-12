Lauinger Grundschüler lernen schwimmen: Ehrenamtliche der DLRG machen's möglich

Gleich zu Beginn dieser Schwimmstunde wird der Unterschied deutlich: Während sich die einen eher zaghaft ans Wasserbecken wagen, flitzen die anderen zielstrebig zu den Blöcken und springen ins Wasser. Ein lauter Pfiff tönt durch die Schwimmhalle in Lauingen. Lehrerin Sandra Hauke muss ihre Schwimmergruppe erst einmal ausbremsen. Allesamt steigen sie wieder aus dem Wasser. Im Nichtschwimmerbereich des Beckens sammeln sich indes die ungeübten Kinder am Beckenrand, hängen ihre Füße ins Wasser, planschen und paddeln. 64 Dritt- und Viertklässler der Lauinger Grundschule sind an diesem Tag im Wasser. Einige von ihnen konnten zu Beginn des Schuljahres noch nicht schwimmen. Gut, dass es da drei Männer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt.

