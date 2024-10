Michael Hildmann soll es in Dillingen richten

Das Städtederby des FC Lauingen gegen die U 23 des FC Gundelfingen ist ein Höhepunkt des Wochenend-Programms in der Fußball-Kreisliga West – wenn aktuell auch nur als Mittelfelduell. In der Kreisliga Nord erwartet die SSV Höchstädt bereits am Samstag um 17 Uhr den TSV Hainfarth. Am Tag der Deutschen Einheit hat sich die SSV Dillingen von ihrem Trainer Thomas Holzapfel getrennt, wie Vorsitzender Christoph Nowak in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Holzapfel war erst vor Saisonbeginn von den Kreisstädtern verpflichtet worden. Dillingen rutschte nach sieben Punktspielen und der jüngsten 0:6-Pleite bei Türk Gücü Lauingen am vergangenen Sonntag auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga West ab. Die SSV-Verantwortlichen sahen deshalb Handlungsbedarf. „Wir wünschen Thomas privat wie sportlich das Allerbeste, wir gehen im Guten auseinander“, so Nowak. Der 59-jährige Ex-Coach sah sich auch nach Nowaks Einschätzung in den ersten Wochen der Spielzeit, die durch Verletzungspech, Urlaubsabsenzen, aber auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und Rot-Sperren durch Undiszipliniertheiten geprägt waren, großen Herausforderungen gegenübergestellt. Nachfolger Holzapfels ist mit sofortiger Wirkung Abwehrchef Michael Hildmann als Spielertrainer. (her)

Kreisliga West

Bubesheim – TG Lauingen. Um 15.30 Uhr läuft Türk Gücü Lauingen am Samstag beim SC Bubesheim auf – und möchte sich eine mögliche Führung nicht wieder – wie zuletzt beim 3:3 in Holzheim – abnehmen lassen. Noch ist die Tabellenlage der Lauinger gut, nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Balzhausen. Der SCB gewann am Feiertag etwas überraschend beim bislang so starken SV Neuburg/Kammel mit 2:0. (dz)

FC Lauingen – FCG II. Nach der bitteren 1:3-Niederlage am Donnerstag zu Hause gegen Thannhausen geht es nun im Derby gegen die U 23 des FC Gundelfingen. Mangelnden Einsatz kann FCL-Trainer Haris Tausend seinen Kickern nicht vorwerfen. Allerdings kassieren die Mohrenstädter zu viele „einfache“ Gegentore. Im Auwaldstadion sprang bei den jüngsten fünf Heimspielen lediglich ein Sieg gegen den damaligen Spitzenreiter Neuburg heraus (3:1). Die Lauinger hoffen, dass Mittelfeldmotor Fabian Zengerle nach seiner Erkältung wieder einsatzfähig ist. Der zuletzt spielfreie Bezirksliga-Absteiger aus Gundelfingen steht mit 14 Punkten zwei Zähler vor dem FCL. Die letzten beiden Duelle – nach denen der FCG II als Vizemeister via Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen war – gewannen die Gelb-Schwarzen (1:0/2:0). (fsch)

Holzheim mit großer Moral

Burgau – Holzheim. Beim Derby-3:3 am Feiertag gegen Türk Gücü bewies das Team von Thomas Weber große Moral, ließ sich auch durch eine längere Verletzungspause David Peters nicht aus dem Konzept bringen und glich den 1:3-Rückstand aus. Schlag auf Schlag geht es weiter. Der SV Holzheim tritt am Sonntag (17 Uhr) bei Aufsteiger Burgau an, der nach fünf Jahren ins schwäbische Unterhaus zurückkehrte. Am Donnerstag setzte es für den TSV beim Überraschungsersten Balzhausen eine 1:4-Niederlage. Holzheim hat mit vier Zählern aus den jüngsten beiden Spielen gezeigt, dass man auch an der Mindel punkten kann. Mit Peter kommt aber ein weiterer Akteur auf die lange Ausfallliste. (gb)

Dillingen– Thannhausen. Mit Michael Hildmann als Nachfolger des freigestellten Trainers Thomas Holzapfel (siehe eigenen Artikel links auf dieser Seite) versucht die SSV Dillingen im Heimspiel gegen die TSG Thannhausen die „Rote Laterne“ abzugeben. Die Gäste kommen jedoch mit der Empfehlung eines Auswärtssieges vom Donnerstag beim FC Lauingen ins Donaustadion und könnten es den Gastgebern schwer machen. (her)

Glött weiter ungeschlagen

Glött – Wiesenbach. Zum Ende der Englischen Woche bekommen es die Lilien mit Wiesenbach zu tun. Gegen die SpVgg, die seit Jahren zu den Topteams der Liga zählt, kann sich Glött das Auslassen derart vieler Torchancen wie zuletzt beim 3:2-Sieg in Scheppach nicht erlauben. Pierre Heckelmüller ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste. Die weiterhin ungeschlagenen Hausherren brauchen sich aber nicht zu verstecken. Die Rückkehr des Urlaubers Philipp Strehle hat der SSV-Offensive einen deutlichen Schub verpasst. Dazu können sich die Lilien voll und ganz auf ihre Abwehr um die gesetzten Weigl, Brugger und Franz Bacherle verlassen – das Fundament im Glötter Spiel, worauf sich die Mannschaft stützen kann. (RÖB)

Altenmünster – Offingen. Von Platz eins auf Rang neun durchgereicht wurde der SC Altenmünster nach zuletzt fünf sieglosen Spielen. Gegen den TSV Offingen soll nun die Trendwende geschafft werden. Dabei müssen sich die Zusamtaler vor allem beim Torabschluss gewaltig steigern. (her)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Hainsfarth. Nach der ärgerlichen Niederlage in Monheim wollen die Rothosen am Samstag ab 17 Uhr ihre bisher starke Heimbilanz ausbauen und weitere Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Hainsfarth rangiert mit bisher neun Punkten auf Platz neun und damit etwas hinter den eigenen Erwartungen. Beide Teams weisen mit 13:14 das gleiche Torverhältnis auf. Die Spiele der vergangenen Jahre waren meist umkämpft. Rückkehrer Kasem Al Shabani ist ab sofort spielberechtigt. Ob SSV-Coach Michael Mayerle den schnellen Syrer schon in den Kader beruft? (JOE)

Ehingen-O. – Wemding-W. Im Kellerduell gegen die Gäste (3 Punkte) ist der SVEO (7) der Favorit – ein seltenes Gefühl in dieser Saison. Beide Kontrahenten verloren ihre Heimspiele am Feiertag. (dz)