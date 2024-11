Neumünster überwintert auf eins

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg geht nach seinem klaren 5:0-Erfolg bei Schlusslicht SG Wittislingen/Ziertheim als Tabellenführer in die Winterpause der Fußball-Kreisklasse West 2, weil Villenbach nicht über ein 2:2-Remis in Kicklingen hinauskam. Dritter ist TGB Günzburg (4:2 gegen den TV Gundelfingen). Keinen Sieger gab es in Baiershofen (3:3 gegen die SpVgg Bachtal). Luft im Abstiegskampf verschaffte sich der SV Aislingen durch den 4:0-Heimsieg gegen die SG Röfingen. Die Partien der beiden ebenfalls abstiegsgefährdeten Teams Bächingen/Medlingen (in Wasserburg) und Glött II (daheim gegen Reisensburg) wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt. In der KK Nord 2 überwintert der BC Schretzheim (4:0-Sieg beim FC PUZ) als Tabellenerster vor Donaumünster-Erlingshofen (3:0 im Verfolgerduell gegen Tapfheim). Mit jeweils 22 Punkten bilden fünf Mannschaften gleichauf das breite Mittelfeld: Unterthürheim, der FC Donauried, Binswangen, Eggelstetten und Oberndorf. Schlusslicht ist Riedlingen einen Zähler hinter dem SV Donaualtheim.

Kreisklasse West 2

Wittisl./Zierth. – Neumünster 0:5. Schon nach einer guten Viertelstunde führte der Favorit durch Treffer von Fabian Greiler und Fabian Schrodi 2:0. Nach der Pause sorgte Fabian Schrodi für die Vorentscheidung (54.). Julian Vogg (84.) und erneut Greiler (90.) legten vor 50 Zuschauern in Wittislingen gegen tapfere Gastgeber nach. (dz)

Aislingen – SG Röfingen 4:0. Am letzten Spieltag vor der Winterpause gelang den Aislingern der wichtige Befreiungsschlag. Nach einem schönen Spielzug über André Lößner erzielte Fabian Müller die schnelle Führung, wobei Gast Manuel Tänzer unfreiwillig Unterstützung leistete (3.). Spielertrainer Christoph Bronnhuber legte mit einem Strafstoß das 2:0 nach (23.) und war auch am dritten Tor maßgeblich beteiligt. Seinen Eckball verwertete Stephan Siegner am langen Pfosten per Kopf (35.). Vor und nach dem Wechsel gab es Chancen auf beiden Seiten. Die zunehmend harte Spielweise spiegelte sich in mehreren Gelben Karten wider. Während bei Aislingen Marcel Bronnhuber und Luca Lößner zwei gute Möglichkeiten vergaben, wurde die SG durch René Raith und Steffen Brenning gefährlich. Ein zweiter Elfmeter in der 90. Minute besiegelte schlussendlich den erfolgreichen SVA-Spieltag: Bronnhuber versenkte das Leder erneut souverän. (EST)

Kicklingen schafft Ausgleich

Kicklingen-F. – Villenbach 2:2. Die Heimelf kam gut in die Partie. In der 11. Minute wurde Jonas Manier von Patrick Jung bedient und erzielte das 1:0. Der Tabellenführer aus Villenbach erhöhte nun das Tempo und glich in der 28. Minute nach einem Freistoß aus: Markus Illmer war am langen Pfosten alleine gelassen worden und wuchte das Spielgerät mit dem Kopf unhaltbar ins lange Eck. Nach dem Wechsel war das Spiel von vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls geprägt. In der 72. Minute markierte Philipp Baumann aus abseitsverdächtigter Position das 1:2. Zwei Zeigerumdrehungen später wurde Jonas Manier im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mario Meier zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams den möglichen Siegtreffer auf dem Fuß. (TIRE)

Kreisklasse Nord 2

FC PUZ – Schretzheim 0:4. Gleich mit der ersten Chance erzielte der BCS das 0:1: Jonas Behringer lief den Torwart an und fälschte den Ball ins Tor ab (3.). Danach schlichen sich viele Fouls und Fehler ins Spiel ein. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Martin Schromm durch und legte in die Mitte zu Behringer ab– 0:2. Nach der Pause dominierten die Kleeblätter das Geschehen und vergaben gleich zwei Strafstöße samt der Vorentscheidung. Doch Schaaf traf dann doch noch zum 0:3. Nach einer super Hereingabe von Flügelspieler Minnich zog er unhaltbar volley ab. In der 63. Minute erhöhte Vincent Danzer per Freistoß von der Strafraumkante auf 0:4. Schretzheim verwaltete den Vorsprung und überwintert auf dem ersten Platz. (MÜDA)

Chromik trifft dreimal für Binswangen

Binwangen – Donaualtheim 4:2. Die Heimelf kam richtig gut in das Spiel: Benedikt Chromik schoss seine Farben mit einem Doppelpack (12./18.) in Führung. Binswangen dominierte weiterhin, verpasste es aber, schon vor der Halbzeit für eine Entscheidung zu sorgen. Nach dem Wechsel war dann zunächst Donaualtheim besser und kam in der 56. Minute durch Thomas Kratzer zum Anschlusstreffer. Jedoch wurde es danach selten gefährlich für die Heimelf. In der 64. Minute vollendet Oktay Cicek einen schön ausgespielten Konter – 3:1. Zehn Minuten später entschied Chromik mit seinem dritten Treffer das Spiel. In der 88. Minute konnte Michael Kerschl mit einem Elfmeter noch auf 4:2 verkürzen. (jowi)