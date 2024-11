Villenbach und Schretzheim feiern die Herbstmeisterschaft

Torreiche Partien sah der letzte Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Kreisklasse West 2. In keinem der sieben Spiele fielen weniger als drei Treffer (insgesamt 40). Gleich neunmal schlug der Ball bei der 4:5-Heimniederlage des SV Aislingen gegen die SG Reisensburg ins Netz. Die höchsten Tagessiege feierten Türk Gencler Birligi Günzburg gegen die SG Bächingen/Medlingen und der SV Villenbach bei der SSV Glött II. 6:0 hieß es in beiden Partien, wobei SVV-Torjäger Philipp Baumann viermal für den Herbstmeister traf. Nur auf 18 Treffer brachten es dagegen die Vereine der Kreisklasse Nord 2 in ihren sieben Begegnungen. Sechs davon fielen beim 4:2-Erfolg von Spitzenreiter BC Schretzheim in Binswangen, vier beim 4:0 des Tabellenzweiten Donaumünster-Erlingshofen gegen die Spielgemeinschaft aus Lutzingen und Unterliezheim.

Kreisklasse West 2

Aislingen – Reisensburg 4:5. So viele Tore wie diese Saison noch nie fielen auf dem Kapellenberg. Den Startschuss gab Gästespieler Patrick Hartmann in der 4. Minute ab. Eine Viertelstunde später erhöhte Tobias Vogler nach einem Freistoß per Kopf auf 0:2. Jetzt waren die Aislinger wachgerüttelt und kamen auch zu Chancen. Ins Netz traf vorerst aber wieder Reisensburg zum 0:4 (Mustafa Afa und Daniel Bolcek; 36./38.). Ein Standard brachte den Grün-Weißen vor der Pause noch das 1:4: Stephan Siegner nutzte den Eckball von Fabian Müller (39.). Aislingens Spielertrainer hätte sogar noch weiter verkürzen können. Dies gelang Tom Wagner schließlich in der 52. Minute. Doch nur vier Minuten später stellte Leopold Munk mit einem Schuss ins leere SVA-Tor den alten Abstand wieder her. In der 69. Minute sorgte wiederum eine Standardsituation für das dritte Aislinger Tor: Kapitän Daniel Sailer verwertete den Freistoß seines Trainers. Die Gastgeber wollten unbedingt das Ruder rumreißen und arbeiteten hart dafür. Christoph Bronnhuber brachte sie der Punkteteilung mit seinem gezielten Freistoß ins Gehäuse einen Schritt näher – 4:5. Mehr war aber für Aislingen nicht mehr drin. (EST)

Kicklingen – Bachtal 3:3. Beide Teams starteten verhalten in diese Partie. In der 18 Minute musste Christopher Jung sein ganzes Können beweisen, als er nach einem Kopfball reaktionsschnell auf dem Posten war. Nach einer halben Stunde gab es Elfmeter für die Gäste: Jung konnte den Strafstoß parieren, im Nachschuss gegen Liebert hatte er dann keine Chance (0:1). Zwei Minuten später war erneut Liebert zur Stelle – 0:2. Die Heimelf übernahm nun das Zepter und kam durch André Dannemann nach einem schönen Solo-Lauf zum Anschlusstreffer (34.). In der 38. Minute kombinierte sich David Löffler und Jonas Manier schön über links durch und Löffler versenkte die Kugel aus spitzem Winkel zum Ausgleich im langen Eck. In der 43. Minute drehte die Heimelf das Spiel komplett und markierte durch Patrick Jung nach Hereingabe von Jonas Manier den 3:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte versäumte es die Bihler/Manier-Elf, den Sack zuzumachen. Dies bestrafte Berroth, der in der 78. Minute per Kopfball zum 3:3-Endstand traf. (TIRE)

Glött II – Villenbach 0:6. Der haushohe Favorit Villenbach setzte sich gegen dezimierte Reservisten der SSV Glött erwartungsgemäß durch. Wobei sich der Underdog in der ersten Halbzeit noch richtig gut verkaufen konnte. Dennoch ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit. SVV-Torjäger Philip Baumann (3.) und Alexander Berchtenbreiter (33.) sorgten für die Treffer. Nach der Pause wurde es dann doch deutlicher zugunsten des neuen Herbstmeisters, auch weil der Aufsteiger nach 55 Minuten durch eine Gelb-Rote Karte (Marcus Fryska) in Unterzahl kickte. Schon vorher hatte Marcus Ilmer zum vorentscheidenden 0:3 (51.) getroffen. Im Anschluss war es Stürmer Philip Baumann, der mit einem lupenreinen Hattrick (72./75./88.) das halbe Dutzend vollmachte. (RÖB)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Megesheim 3:4. Der Gast aus Megesheim kam besser in die Partie. In der 10. Minute konnte der Heimkeeper noch gegen Porcari retten, in der 18. war er machtlos, als eine Flanke unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Als nach einer halben Stunde der Ball im TSV-Spielaufbau verloren wurde, bedankte sich Porcari und erhöhte auf 0:2. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel und verkürzte durch Luca Müske noch vor der Pause (37.). Diesen Schwung nahmen die Kesseltaler auch in die zweite Hälfte mit. Daniel Braun machte per Flachschuss den Ausgleich (51.). Abgesehen von zwei Abseitstoren gelang Megesheim nicht mehr viel. Als Linder nach schönem Zuspiel von Thurian in der 87. Minute die verdiente 3:2-Führung erzielte, hofften die Fans auf den ersten Heimsieg. In der Nachspielzeit überschlugen sich allerdings die Ereignisse. Erst glich Massimiliano Porcari mit einem Freistoß aus, nur eine Minute später musste Ousman Minteh mit „Gelb-Rot“ vom Platz. Bissingen musste in der 6. Minute der Nachspielzeit sogar noch das bittere 3:4 hinnehmen, als Pompiliu Suche einen Konter auf Porcari-Vorarbeit ins leere Tor vollstreckte. (doeb)

Kreisklasse Nord 2

FC PUZ– Unterthürheim 0:2. Im Lokalderby gingen die Gäste aus Unterthürheim in der 21. Spielminute durch einen Kopfballtreffer von Nico Mairshofer in Führung. Nach der Pause bemühte sich der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam vor 220 Zuschauern um den Ausgleich und erspielte sich mehrere Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Mairshofer sorgte schließlich mit einem Volleyschuss ins lange Eck für das 0:2 (65.) und den Endstand. (mibr)

Icon Vergrößern Nico Mairshofer (rechts) machte beide Unterthürheimer Tore zum 2:0-Derbyerfolg beim FC PUZ. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Nico Mairshofer (rechts) machte beide Unterthürheimer Tore zum 2:0-Derbyerfolg beim FC PUZ. Foto: Karl Aumiller

Donaualtheim – Altisheim-L. 0:1. Der SV Donaualtheim steckt nach einer unglücklichen Niederlage weiter im Tabellenkeller fest. Die Heimelf hatte über 90 Minuten mehr Spielanteile, wussten ihre wenigen Chancen jedoch nicht zu nutzen. In der größten SVD-Drangphase nach der Pause kamen die Gäste mit einem langen Ball durch und Janik Heckel traf zur Führung. In der Folge beschränkte sich Altisheim auf die Defensive und extremes Zeitspiel. Die Gastgeber warfen nach vorne, der Lucky Punch blieb aber aus. (RETH)

Binswangen – Schretzheim 2:4. Der BCS zeigte eine seiner besten Halbzeiten dieser Spielzeit und ging hochverdient mit 4:0 in Führung in die Kabine. Von Beginn an unterstrichen die Blau-Weißen ihren Siegeswillen und hatten in der 3. Minute die erste Großchance durch Minnich. Wenig später fiel das 0:1: Schromm zog ab, TSV-Keeper Winkler konnte klären, aber den Nachschuss verwandelte Daniel Schaaf. Jakob Minnich erhöhte in der 24. Minute zum verdienten 0:2. Mit einem Doppelpack vor der Halbzeit zeigte Jonas Behringer, dass der Sieger Schretzheim heißen wird (38./41.). Im zweiten Abschnitt schalteten die Gäste zwei Gänge zurück und ließen das Spiel etwas lockerer angehen. Binswangen erzielte in der 73. Minute nach einem langen Ball das 1:4 durch Stefan Sailer und kurz darauf das 2:4 durch Benedikt Chromik. Der BCS-Auswärtssieg war aber nie in Gefahr und so konnten die Kicker von Coach Christoph Kehrle gemeinsam mit den mitgereisten „Ultras“ die Herbstmeisterschaft feiern. (MÜDA)

Donaumünster – SGL/SCU 4:0. Die SG Lutzingen-Unterliezheim traf erneut ersatzgeschwächt auf einen erwartet starken Gastgeber, der deutlich mehr Spielanteile hatte. Lauffreudig, agil und mit kreativen Spielzügen machte Donaumünster-Erlingshofen mächtig Druck auf die Hintermannschaft der Gäste um Keeper Lukas Schweyer, der bei den beiden ersten Treffern chancenlos war. Yannik Endres traf in der 15. Minute aus 16 Metern zum 1:0. In der 27. Minute erhöhte Achim Schreiber auf 2:0. Gästekeeper Lukas Schweyer stellte in mehreren Szenen sein Talent unter Beweis. Das 3:0 besorgte Tobias Schneider (36.), der in der 51. Minute mit einem weiteren Treffer bereits den Endstand herstellte. Donaumünster-Erlingshofen erspielte sich in der zweiten Spielhälfte noch einige gute Chancen, vergab diese aber leichtfertig. Lukas Röhrl hatte in der 80. Minute den Ehrentreffer auf dem Fuß, setzte das Leder aber nur an den Pfosten. (HP)