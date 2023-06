Landkreis Dillingen

vor 11 Min.

Nur ein Phantom? Das sagen Experten zur Asiatischen Hornisse im Kreis Dillingen

Plus Die Asiatische Hornisse ist in Bayern offiziell erst einmal gesichtet worden. Doch immer wieder melden Bürger vermeintliche Funde. Auch im Landkreis Dillingen.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Die einen freuen sich, wenn ein Exemplar durch den Garten fliegt. Andere wiederum haben Angst vor ihnen. Besonders wer allergisch ist, fürchtet den Stachel der kleinen Tiere. Die Rede ist von Bienen, Wespen, Hummeln und ihren vielen Artverwandten. Großen Respekt flößt vielen die Hornisse ein. Sie ist der größte Brummer, den es in Mitteleuropa gibt. Seit einigen Jahren wird neben der heimischen Europäischen Hornisse hierzulande immer öfter eine neue Art aus Asien gesichtet. Auch in unserem Landkreis gibt es Gartenfreunde, die sich sicher sind, die asiatische Hornissenart schon gesehen zu haben. Andererseits konnten Experten in Bayern erst einen Fund bestätigen.

Zunächst Entwarnung: Für Menschen stellt die neue Hornissenart keine Gefahr dar. Das bestätigt auch die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis Dillingen. Genauso wie die heimische Hornisse sei sie "nicht aggressiv und sticht nur, wenn man sie direkt angreift". Anders sieht es dagegen für Honigbienen aus. Für sie ist die Vespa velutina, so der lateinische Name für die invasive Hornissenart, durchaus gefährlich. Wie die Naturschutzbehörde informiert, ernährt sich die Asiatische Hornisse zu circa 80 Prozent von Bienen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen