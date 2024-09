Schretzheim und TGB Günzburg weiter top

Vier Heimsiege standen am Wochenende in der Fußball-Kreisklasse West 2 drei Gästeerfolgen gegenüber. Dabei setzten sich alle Führungsteams durch: TGB Günzburg 4:0 gegen Baiershofen, Neumünster 3:0 gegen die SG Reisensburg, die SpVgg Bachtal 2:0 in Bächingen und der SV Villenbach 4:2 bei der SG Röfingen. Beim Kellerduell gegen die SG Wittislingen/Ziertheim schaffte der TV Gundelfingen seinen zweiten Saison-Dreier. (3:2). In der KK Nord 1 kassierte der TSV Bissingen seine fünfte Niederlage im siebten Spiel – und dies daheim deutlich mit 0:6 gegen Flotzheim. Ebenfalls 6:0 gewann KK-Nord-2-Spitzenreiter Schretzheim gegen die Gäste-Kicker aus Lutzingen und Unterliezheim. Der höchste Tageserfolg war aber das 7:0 von Verfolger Donaumünster beim FC PUZ. Auf Rang drei folgt Tapfheim (4:2 in Unterthürheim gewonnen) gleichauf mit Binswagen (2:0 gegen Oberndorf).

Kreisklasse West 2

Bächingen/FCM – Bachtal 0:2. In einer kampfbetonten und ausgeglichenen Partie verpasste die SGBM den durchaus möglichen Punktgewinn. Entscheidend war, dass die Gäste aus dem Bachtal ihre wenigen Tormöglichkeiten effizient nutzten, während die Gastgeber mehrfach aus aussichtsreicher Position an Keeper Markus Reichardt scheiterten. Den „Genickbruch“ bedeutete ein Doppelschlag der Spielvereinigung kurz nach dem Wechsel. In der 50. Minute parierte der ebenfalls stark haltende SGBM-Zerberus zwar einen zentralen Freistoß von Gästespielertrainer Patrick Mair, konnte den scharfen Ball aber nur nach vorne abwehren und Achim Heck staubte per Kopfball zum Führungstreffer ab. Als Simon Hummel nur zwei Zeigerumdrehungen später zum 0:2 traf, war die Messe gelesen. Die Gastgeber versuchten zwar alles, um zum Erfolg zu kommen, agierten aber unter dem Strich zu wenig zwingend. (CST)

Späte Niederlage für Aislingen

Aislingen – Glött II 2:3. Den Derbysieg trugen die Lilien in der 96. Minute davon. Lange Zeit sah es allerdings anders aus: Die Aislinger gewannen anfangs die Oberhand und erarbeiteten sich Möglichkeiten. In der 38. Minute behielt André Viola vor dem Glötter Tor schließlich einen kühlen Kopf – 1:0. In der 56. Minute zog Tom Wagner aus mittiger Position kühl zum 2:0 ab. Ein Elfmeter zehn Minuten später brachte Glött auf 2:1 heran (Bernd Ostertag). Christoph Bronnhuber und Fabian Müller boten sich Chancen zum 3:1, doch stattdessen markierte Peter Matkey auf der Gegenseite den Ausgleich (75.). Die Lilien warfen nun alles in eine Waagschale und wollten unbedingt die drei Punkte. Die SVA-Hoffnung, wenigstens das Remis über die Zeit zu bringen, wurde in der 96. Minute durch einen erneuten Strafstoß gestoppt. Bernd Ostertag trat zum zweiten Mal an den Strafpunkt und bescherte seiner Mannschaft den Derbyerfolg. (EST)

SG Röfingen – Villenbach 2:4. Schwerer als erwartet tat sich Villenbach beim Tabellenletzten. Hätten die Gäste ihre zahlreichen Chancen genutzt, wäre ein lockerer Spielverlauf ohne jegliche Spannung möglich gewesen. Dieser zeichnete sich zwar ab, nachdem Philip Baumann bereits in der 3. Minute traf und Benedikt Lutz (19.) nachlegte. Allerdings bescherte ein Abwehrfehler Röfingen den schnellen Anschlusstreffer durch Niklas Hieber (20.). Als Philip Baumann seinen Doppelpack zur 3:1-Halbzeitführung für die Gäste schnürte, sah es nach einer Vorentscheidung aus. Nur drei Minuten nach der Pause wurde es für die Blau-Weißen wieder eng. Steffen Brenning brachte die Platzherren mit einem Foulelfmeter auf 2:3 heran. In der Folge hatte das Strobel-Team zahlreiche Möglichkeiten, um alles klarzumachen, es fehlte jedoch das Abschlussglück. Zudem erkannte der Schiedsrichter zwei Tore wegen Abseits nicht an und gab nach Foul an Philip Baumann den fälligen Elfmeter nicht. So dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Alexander Berchtenbreiter einen Konter zur endgültigen Entscheidung nutzte. (ohn)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Flotzheim 0:6. 90 Minuten lang dominierten die Gäste das Geschehen. Die verdiente Führung erzielte Paul Hauk per Flachschuss aus 16 Meter (17.). Fünf Minuten profitierte Luka Hofmann von einem Fehlpass im Bissinger Aufbauspiel – 0:2. Auf der Gegenseite war lediglich ein geblockter Schuss von Bissingens Daniel Braun zu sehen (41.). Auch nach der Pause änderte sich nichts. Etwaige TSV-Hoffnungen erstickte Maximilian Muschler sofort im Keim, als er drei Bissinger Abwehrspieler düpierte und das 0:3 erzielte (46.). Kein Spieler der Heimmannschaft erreichte Normalform. Mit einem lupenreinen Hattrick (52./59./83.) erhöhte Yunus Emre Aydin in der einseitigen Partie noch auf 0:6. Kurz vor Ende blieb den Hausherren nach einem Schuss von Daniel Braun der Ehrentreffer verwehrt. (WM)

Kreisklasse Nord 2

Unterthürheim – Tapfheim 2:4. Nachdem beim Aufwärmen Kapitän und Abwehrroutinier Christian Binswanger mit Rückenproblemen passte, musste der TSVU noch kurzfristig die Mannschaft umstellen. Der gute Beginn mit dem 1:0 durch Seiler Hermida (26.) ließ aber hoffen. Ein Eigentor von Luca Zwerger nach Eckball von David Lacher bedeutete fünf Minuten vor der Pause gar das 2:0. Die SCT allerdings steckte nicht auf und kam durch zwei Treffer von Dennis Gail zum Ausgleich (58./62.). Unterthürheim war nun völlig verunsichert und verlor komplett den Faden. Fabian Weißenburger mit Toren in der 79. und 89. Minute (Strafstoß) schoss den Tapfheimer Erfolg heraus. Für Unterthürheim war es nach der Niederlage der Vorwoche wiederum ein „gebrauchter“ Sonntag. (tsvu)

Binswangen – Oberndorf 2:0. Der Gast war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. TSV-Keeper Winkler verhinderte jedoch einen Rückstand für seine Farben. Kurz vor der Halbzeit konnte Mück nur noch von einem Foul gestoppt werden, was eine Rote Karte für Oberndorf bedeutete. Kurz darauf spitzelte Mück einen Ball am Keeper vorbei und Krass vollendet zur 1:0-Führung. Ein Oberndorfer erhielt eine Zeitstrafe. Nach der Pause nutzten die Schwarz-Gelben die Überzahl. J. Winkler leitete einen Ball perfekt mit der Hacke zu Roth – 2:0. Oberndorf bekam einen Elfmeter zugesprochen, der an der Latte landete. Dann waren die Binswanger innerhalb kürzester Zeit ein Mann in Unterzahl: Zeitstrafe und „Gelb-Rot“. In der letzten Minuten war Keeper Winkler außerhalb des Strafraums mit der Hand am Ball und bekam die Rote Karte. (jowi)

Donaualtheim gewinnt Kellerduell

Donaualtheim – Riedlingen 4:1. Im Kellerduell setzten sich die Hausherren verdient durch. Donaualtheim begann engagiert und presste früh. Schon nach drei Minuten lief Michael Kerschl den Torwart an, der den SVD-Stürmer anschoss. Von dessen Fuß sprang der Ball zur frühen Führung ins Tor. Im Anschluss verflachte die Partie etwas, Riedlingen kam besser ins Spiel, ohne bis zur Pause in letzter Konsequenz gefährlich zu werden. Nach dem Wechsel blieben die Gäste am Drücker und kamen durch eine sauber zu Ende gespielte Kombination durch Jakob Michl zum verdienten 1:1. Die Gastgeber berappelten sich schnell und gingen durch einen direkten Freistoß von Pascal Scheider aus dem Halbfeld, der an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor fand, erneut in Führung (68.). Steffen Reiter sorgte nach einem Fehler in der Abwehr für die Vorentscheidung (80.), ehe erneut Scheider fünf Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. (RETH)

Schretzheim – SGL/SCU 6:0. Der BCS zeigte eine sehr gute zweite Halbzeit, gewann hochverdient und bleibt Tabellenführer. In der chancenarmen ersten Hälfte brachte Martin Schromm die Gastgeber in Führung (36.). Die SG aus Lutzingen und Unterliezheim stand gut und verteidigte ordentlich. Nach dem Wechsel drehten die Kleeblätter auf und machten binnen elf Minuten vier Tore. In der 61. Minute traf Schromm den Ball perfekt. Kurz darauf flankte Schuster in die Mitte, wo Dennis Brückner zum 3:0 einköpfte. Das 4:0 fiel nach einem Torwartfehler, Jakob Minnich traf ins leere Tor. In der 71. Minute bediente Jakob Feistle mit einer Zuckerflanke den eingewechselten Hulky – 5:0. Den 6:0-Schlusspunkt setzte Jonas Behringer per Lupfer. (MÜDA)