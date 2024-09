Schlappe Nummer eins für Neumünster

Eine 0:3-Heimschlappe musste der SV Villenbach im Verfolgerduell der Fußball-Kreisklasse West 2 gegen die SG Riesensburg-L. quittieren. Auch der SSV Neumünster-U. ging in Aislingen leer aus (1:2-Niederlage). Tabellenerster TGB Günzburg setzte sich dagegen 3:1 in Kicklingen durch. Übel abgewatscht wurde Glött II daheim vom TSV Wasserburg – 1:9. In der KK Nord 1 ist Bissingen nach dem 0:2 gegen die SpVgg Deiningen Vorletzter. Spitzenreiter BC Schretzheim gelang beim 4:0 in Riedlingen der einzige Auswärtssieg am sechsten Spieltag der Kreisklasse Nord 2. Ohne Sieger blieb das Kellerderby des TSV Wertingen II gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam (1:1). Zweiter Donaumünster machte mit dem TSV Binswangen kurzen Prozess (7:0).

Kreisklasse West 2

Wittisl./Zierheim – Bäch./FCM 1:3. Nichts wurde es aus dem zweiten Saisonsieg der heimischen Spielgemeinschaft. Alexander Nusser und Kai Killgus stellten schon vor der Pause die Weichen auf Gästesieg. Yannik Nusser beseitigte mit dem 0:3 in der 79. Minute letzte Zweifel, ehe Jannick Schabert in der Schlussphase noch der Heimtreffer gelang. (dz)

Villenbach – Reisensburg 0:3. Aufgrund mangelnder Effektivität und einer überschaubaren Leistung kassierte der SVV seine erste Saisonniederlage. Diese zeichnete sich bereits in der Anfangsviertstunde ab, als zunächst Marcus Illmer eine Megachance liegenließ und nur vier Minuten später Daniel Bolcek die erste Gästemöglichkeit zum 0:1 nutzte. Sechs Minuten später erhöhte Tobias Vogler mit einem 16-Meter-Schuss – 0:2. Nach der Pause und „Gelb-Rot“ für Gästespieler Luca Wagner (52.) keimte die Hoffnung auf, in Überzahl noch die Wende herbeiführen zu können. Auch die Einwechslung der langzeitverletzten Alexander Berchtenbreiter und Christian Dippel brachten nicht den erhofften Erfolg. Besser machte es Reisensburg mit dem 0:3 per Konter in der 85. Minute. Trotz doppelter Überzahl nach einem weiteren Platzverweis für Gästespieler Ben Balkenhol reichte es den indisponierten Strobel-Schützlingen nicht mehr zum Ehrentreffer. (ohn)

Günzburger Blitzstart in Kicklingen

Kicklingen II – TGB Günzburg 1:3. Die Gäste aus Günzburg legten einen Blitzstart hin: 0:1 in der 4. Minute durch Yavuz Tek. Danach verflachte die Partie und war geprägt von vielen Zweikämpfen und Fouls. Kurz der Pause erhöhte Hakan Polat mit einem satten Schuss auf 0:2 (48.). Nun versuchte Kicklingen, mehr Druck aufzubauen und hatte zwei gute Möglichkeiten, aber Jonas Manier scheiterte einmal am Verteidiger und einmal an Gästekeeper Polat. Die Bihler/Manier-Elf erhöhte den Druck und Jonas Manier gelang nach schönem Steckpass durch Mario Meier der Anschlusstreffer (86.). Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gäste, die per Foulelfmeter durch Firat Ece den 1:3 Endstand herstellten (91.). (TIRE)

Glött II – Wasserburg 1:9. Ein Scheibenschießen veranstaltete der Gast im Glötter Lilienstadion. Wasserburg zerlegte die Lilien-Reserve letztlich 1:9. Dabei konnten die Gastgeber im ersten Abschnitt noch gut dagegenhalten. Die Becherer-Elf lag zwar nach einem Fehlstart schnell 0:2 (Tore Tom Eberhardt und Artan Sopjani) zurück, konnten danach aber das Spiel relativ ausgeglichen gestalten. Mit dem Anschlusstreffer in der 45. Minute durch Raffaele Albano keimte bei der SSV zurecht Hoffnung auf. Aber Wasserburg stellte nur eine Zeigerumdrehung später per abgefälschten Distanzschuss von Tom Eberhardt den alten Vorsprung wieder her. Nach dem Wechsel brachen auf Glötter Seite dann alle Dämme. Insbesondere Eberhardt war für die Lilien-Reservisten nicht zu fassen und legte nochmals vier Treffer nach. Sein Sturmpartner Sopjani traf weitere zweimal. (RÖB)

Bachtal – SG Röfingen 3:0. Einen ungefährdeten Heimerfolg feierte die SpVgg gegen das Schlusslicht. Die Hausherren waren sofort die bestimmende Mannschaft. Spielertrainer Mair scheiterte zweimal am Gästekeeper. Schäfflers Schuss wurde im letzten Moment von einem Verteidiger geklärt. Ein Ball von Tim Liebert landete am Querbalken. In der 34. Minute endlich traf Achim Heck nach einem Steckpass zur überfälligen Heimführung. In der 42. Minute knallte Moritz Rettenberger den Ball zum 2:0 unter die Latte. Auch im zweiten Abschnitt blieb die SpVgg klar überlegen. Bei einer weiteren Großchance zielte Schäffler zu zentral. Patrick Mair markierte dann per Kopf nach einem Schießle-Freistoß das 3:0 (60.). Bei einer Freistoßflanke von Schießle köpfte Rettinger an die Latte. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen kämpften sich die Bachtaler damit wieder in die Spur. (CHRIS)

Aislingen – Neumünster-U. 2:1. Gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer fanden die Kapellenbergler wieder in ihre Spur zurück. Die Fans sahen endlich wieder „andere“ Aislinger auf dem heimischen Rasen. Nach einer verpassten Chance von Niklas Emminger köpfte Niklas Hahn die Grün-Weißen in Führung (11.). Nur wenig später verzeichneten die Gäste einen Lattentreffer. Nach einer knappen halben Stunde schob Hahn zum 2:0 ein. Keeper Simon Eberle verhinderte auf der Gegenseite den Anschlusstreffer gegen Daniel Kränzle. In der 74. Minute fiel dann doch das 2:1 durch einen Strafstoß (Christian Wink). Die Gäste wollten nun unbedingt den Ausgleich. Aislingen stemmte sich jedoch im Kollektiv dagegen. Nach beinahe endlos erscheinenden sieben Minuten Nachspielzeit durften die Kapellenbergler dann endlich aufatmen und jubeln. (EST)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Deiningen 0:2. In einer schwachen Partie wurden die Hausherren anfangs mit zwei Freistößen von Noah Ganzenmüller gefährlich. Nach einer Viertelstunde gab es eine Doppelchance für die Gäste durch Florian Fuchs und Peter Gerstmeier. Die Rieser bleiben in der Folge die gefährlichere Mannschaft. Bissingens Keeper Hubert Bschorer hielt gegen Peter Gerstmeier und Florian Preiß stark. Nach dem Wechsel erzielt Tim Betzler auf Zuspiel von Joshua Zwickel das 0:1 (50.). Wenige Minuten später klärt Bissingens Schlussmann Bschorer gegen Philipp Betzler. Die Kesseltaler waren zu harmlos in der Offensive. Kurz vor Ende machte Tim Betzler nach flacher Hereingabe von Marvin Löflad mit dem 0:2 den verdienten Auswärtssieg perfekt. (HB)

Kreisklasse Nord 2

SGL/SCU – Unterthürheim 2:1. Mit einer geschlossenen und überragend kämpferischen Leistung hat Lutzingen-Unterliezheim einen wichtigen und hochverdienten Sieg eingefahren. Protagonisten aufseiten der SG waren wieder einmal Kapitän Michael Hochstädter und der seit Wochen starke Lukas Reiser. Aufgrund zahlreicher klarer Chancen hätte man die Entscheidung vorzeitig herbeiführen müssen. Mit einem sicher verwandelten Elfmeter brachte Michael Hochstädter die Heimelf in Führung (18.). Diego Seiler Hermida glich in der 33. Minute aus und hielt die Gäste im Spiel. Lukas Reiser köpfte Lutzingen-Unterliezheim in der 67. Minute zum 2:1. In der Schlussminute sicherte Heim-Keeper Sebastian Knötzinger bei einem gefährlichen Torschuss Unterthürheims seiner Mannschaft den Sieg. (HP)

Schretzheim siegt verdient

Riedlingen – Schretzheim 0:4. Der BCS gewann sein Auswärtsspiel verdient und verteidigte die Tabellenführung. In der ersten Halbzeit tat sich der BCS schwer gegen die kämpferischen Riedlinger, erste Gelegenheiten wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. Riedlingen hatte dann eine Großchance, doch Torwart Luca Aninger war zur Stelle. In der 34. Minute legte Philipp Fischer auf und Vincent Danzer traf zum wichtigen 0:1. Nach der Pause versuchte Riedlingen nochmals alles, doch nach dieser Phase übernahm Schretzheim die Kontrolle und konnte die Partie innerhalb von sechs Minuten entscheiden. Jonas Behringer legte per Hacke vor und Martin Schromm traf zum 0:2 (62.). Kurz darauf war Vincent Danzer mit seinem zweiten Tor zur Stelle (68.). In Minute 86 netzte der eingewechselte Adrian Hoti mit seinem zweiten Saisontor zum Endstand ein. (MÜDA