Schretzheimer 3:0 im Stadtteil-Duell

Mit ihrem wichtigen 3:2-Heimsieg gegen Kicklingen-F. hat die SG Wittislingen/Ziertheim in der Fußball-Kreisklasse West 2 fast wieder den Anschluss ans hintere Mittelfeld hergestellt. Tabellendritter Villenbach hält durch das 3:0 gegen Aislingen seinen knappen Zwei-Punkte-Rückstand auf das ebenfalls erfolgreiche Führungsduo aus Neumünster und Wasserburg. Die höchsten Tagessiege feierten die SpVgg Bachtal (6:1 gegen Glött II) und der TV Gundelfingen (5:0 bei der SG Bächingen/FCM). In der Kreisklasse Nord 2 gewann Spitzenreiter Schretzheim sein Dillinger Stadtteil-Derby gegen Donaualtheim 3:0. Vierter Unterthürheim setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 5:0 gegen Binswangen fort.

Kreisklasse West 2

Bachtal – Glött II 6:1. Einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg fuhr die SpVgg ein. Die Hausherren begannen optisch überlegen, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. Nach einer halben Stunde köpfte Spielertrainer Mair knapp am Ziel vorbei. In der 41. Minute sorgte Patrick Mair nach Flanke von Tim Schirrotzki für die Führung und legte wenig später mit einem Traumtor von der Seitenauslinie das 2:0 nach. Direkt nach Wiederanpfiff verpassten Mair, Liebert und Schirrotzki die Vorentscheidung. Auf der Gegenseite gelang Christian Eisenbart „aus dem Nichts“ per Kopf der Anschlusstreffer (55.) für Glött. In der 69. Minute parierte Zerberus Maxi Ackermann einen zweifelhaften Foulelfmeter von Spielertrainer Becherer und verhinderte damit, dass die Begegnung kippte. Die SpVgg wurde nun wieder griffiger, nach Assist von Schirrotzki stellte Liebert per Linksschuss den alten Abstand wieder her. Es folgte der große Auftritt von Patrick Mair, der binnen fünf Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte: In der 76. Minute traf er sensationell von der Mittellinie, dann vollstreckte er einen Querpass von Schirrotzki und veredelte einen Alleingang zum 6:1-Endstand. (CHRIS)

Spielstarke Gäste in Villenbach

Villenbach – Aislingen 3:0. Ein hartes Stück Arbeit musste der SVV investieren, um die spielstarken Gäste vor über 200 Zuschauern letztendlich klar zu bezwingen. Besonders in Halbzeit eins dominierte Aislingen über weite Strecken und war dem Führungstreffer mehrmals sehr nahe. Effektiver in dieser Phase zeigte sich aber die Heimelf und nutzte eine der wenigen Möglichkeiten zum Führungstreffer durch Christoph Wiedemann, der per Kopf einnetzte (44.). Nach der Pause stabilisierten sich die Blau-Weißen und setzten eigene Akzente. Dies schlug sich im 2:0 durch Philip Baumann auch zahlenmäßig nieder (75.). Die Gäste gaben sich trotzdem nicht geschlagen und kreuzten immer wieder gefährlich vor dem heimischen Gehäuse auf. Erst das 3:0 (80.) durch einen strammen Distanzschuss von Markus Kugelmann brach den Widerstand des keineswegs enttäuschenden Teams von Christoph Bronnhuber. (ohn)

Bächingen/FCM – TVG 0:5. Trotz phasenweise guter Ansätze in der Offensive musste die SGBM bei bestem Fußballwetter und vor einer stattlichen Zuschauerkulisse im Derby gegen den TV Gundelfingen erneut eine klare Niederlage einstecken. Die Blau-Weißen agierten in der Defensive wiederum zu fehlerbehaftet, sodass die Gäste nach Toren von Andreas Funk (10.), Steven Kopp (21.) und Felix Kastner (27.) relativ einfach und schnell zu einer 3:0-Führung kamen. Die Platzherren steckten nicht auf, hatten in der Offensive aber bei zwei Alutreffern von Yannik Nusser und Kai Killgus auch nicht das nötige Schussglück. Stattdessen gelangen den Turnern zwei weitere Treffer durch Felix Kastner und Stefan Eggenmüller (70./83) zum verdienten, aber etwas zu hohen Derbysieg. (CST)

Wittisl./Zierth. – Kicklingen-F. 3:0. Die SG Wittislingen/Ziertheim sicherte sich mit einem 3:0 gegen den SV Kicklingen/Fristingen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Anschluss am Tabellenende. Julian Golda brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Kicklingen den Druck, doch Torhüter Maximilian Schuster hielt sein Tor sauber. Dominik Jankowetz besiegelte mit einem Doppelpack in der 69. und 89. Minute den verdienten Heimerfolg. (JUGO)

Kreisklasse Nord 1

Niederhofen-Haus. – Bissingen 2:0. Die Platzherren stellten die bessere Mannschaft und verdienten sich aufgrund der klareren Möglichkeiten den Erfolg. Die Gäste besaßen die erste Chance, als Daniel Braun Keeper Werner Fuchs prüfte (6.). Doch nach einem Fehler in der Bissinger Abwehr schloss Manuel Kleemann eiskalt zum 1:0 ab (22.). Die Gastgeber besaßen weitere Chancen, doch Max Leberle und Kleemann vergaben. Nach dem Wechsel köpfte Felix Friedel knapp über die Latte, gegenüber versuchte es Samuel Thurian aus der Distanz (70.). Simon Lutz verpasste gegen den gut parierenden TSV-Tormann Hubert Bschorer die Entscheidung (85.), ehe Friedel nach einer Ecke zum 2:0-Endergebnis traf (90.). (aku)

Kreisklasse Nord 2

Schretzheim – Donaualtheim 3:0. Der BCS entschied das Egau-Derby verdientermaßen mit 3:0 für sich. In der Anfangsphase stand der Gast kompakt in der Defensive und versuchte zu kontern, Schretzheim lief an und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Doch die Angriffe wurden meist zu ungenau zu Ende gespielt. Kurz vor der Halbzeit setzte Ardian Hoti per Steckpass Martin Schromm in Szene, der eiskalt zur 1:0-Führung traf (41.). Nach dem Wechsel sahen die rund 250 Zuschauer ein ähnliches Bild. Der BC Schretzheim hatte mehr von der Partie und wurde immer wieder gefährlich, verpasste es aber, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Es dauerte bis zur 75. Minute, ehe sich Daniel Schaaf außen durchsetzte und das Auge für den einlaufenden Vincent Danzer hatte. Dieser legte sich den Ball zurecht und traf unhaltbar zum 2:0. Den 3:0-Schlusspunkt setzte wieder der BCS: Nach einem Freistoß konnte SVD-Schlussmann Sturm den Ball nicht festhalten und Schromm staubte ab. (MÜDA)

SGL/SCU – Wertingen II 5:1. Einen letztlich ungefährdeten und verdienten Sieg fuhr die SG Lutzingen-Unterliezheim gegen den Tabellennachbarn aus Wertingen ein. Dabei hatten die Gäste mehr Spielanteile. Allerdings überzeugte die Heimelf durch eine hocheffiziente Chancenverwertung. Lukas Reiser traf bereits in der 11. Minute auf Zuspiel von Patrick Öxler zum 1:0. In der 23. Minute köpfte Kapitän Michael Hochstädter den Ball über den Gästekeeper zum 2:0 ins Gehäuse. Kurz vor dem Halbzeitpfiff lief Lukas Reiser allein aufs Tor zu und schob das Leder am Keeper vorbei zum 3:0 ein (41.). Das 4:0 besorgte Michael Beer per Strafstoß. Dem 5:0-Treffer ging ein schöner Spielzug voraus: Nikolai Kunert passte von der Grundlinie auf Alexander Köhnlein, der das Leder an den Pfosten setze, den Nachschuss verwandelte schließlich Marco Schüle (81.). Savas Demir besorgte in der 84. Minute den Gäste-Ehrentreffer (HP)

Klare Sache für Unterthürheim

Unterthürheim – Binswangen 5:0. In einer von Beginn an intensiven Partie ließ Gastgeber Unterthürheim keinen Zweifel am späteren Sieger aufkommen und ging bereits in Minute 14 durch Nico Mairshofer in Führung. Matthias Müller erhöhte nach 43 Minuten auf 2:0, ehe kurz vor der Halbzeit Armin Rebele mit „Gelb-Rot“ vom Platz gestellt wurde. Ihre Unterzahl trübte die Spiellaune der Mannen von Trainer Marko Mladenovic nach dem Wechsel aber nicht. Binswangen hatte seine Mühe mit der kämpferischen Einstellung Unterthürheims und musste nach 64 Minuten zusehen, wie Matthias Schäffler auf 3:0 erhöhte. David Lacher stellte mit einem sehenswerten Freistoßtreffer zum 4:0 die Weichen endgültig auf Sieg. Kurz vor Ende erzielte Alexander Drexler noch das 5:0. Unterthürheim unterstrich mit diesem Erfolg seine Leistungen aus den vergangenen Wochen und blickt optimistisch auf die letzten beiden Partien vor der Winterpause. (tsvu)