SG Bächingen/Medlingen: Mit Realismus zum Ziel

Luftschlösser bauen sie keine bei der Spielgemeinschaft aus VfB Bächingen und FC Medlingen. Deswegen verwundert es auch nicht, dass es angesichts des aktuellen drittletzten Tabellenplatzes in der Kreisklasse West 2 ruhig bleibt bei der SG. Verantwortlich dafür zeichnet die realistische Einschätzung der Entscheidungsträger zur sportlichen Lage.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung sagt der Sportliche Leiter Benjamin Übelhör: „Den Verantwortlichen war die Schwere der bevorstehenden Saison bewusst.“ Nach dem achten Platz in der vergangenen Saison verlor die Spielgemeinschaft Bächingen/Medlingen zwei wichtige Kicker. Mittelfeldakteur Jamain Cermak spielt nun für den FC Gundelfingen II und der bisherige Spielertrainer Marcus Mattick beendete seine Karriere. Dadurch „fehlen“ dem Verein jetzt 18 Tore und auch viel spielerische Qualität aus der Vergangenheit.

Da sich in Bezug auf Neuzugänge im Kader kaum etwas tat, hat die SG keine leichte Spielzeit vor der Brust. Dies wurde vor allem in den Partien gegen Aislingen, Kicklingen und Villenbach deutlich, die klar verloren gingen. In acht Spielen kamen insgesamt nur acht Zähler auf das Konto. Den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Wittislingen/Ziertheim und die sieben Punkte Abstand zu Schlusslicht SG Röfingen verdankt die SG Bächingen/Medlingen vor allem der bisher mäßigen Bilanz dieser beiden Teams.

Andererseits zeigten die Bächinger und Medlinger bei ihren beiden Saisonsiegen und den zwei Remis-Partien durchaus ihr mögliches Potenzial, das es nur öfter auszuschöpfen gilt. Der einzige Neuzugang in der Stammelf, Kai Killgus, erzielte dabei drei Treffer und trug neben dem spielenden Co-Trainer Alexander Nusser zu Erfolgen und Teilerfolgen maßgeblich bei. Da sich beide Akteure mit 36 bzw. 34 Jahren schon im fortgeschrittenen Fußballalter befinden, ist die SG auf junge Spieler angewiesen.

Heimspiel in Medlingen

Und es tut sich was. Zur großen Freude der Verantwortlichen etablieren sich gerade zwei 19-Jährige im Team. Die beiden Mittelfeldspieler Yannik Riß (3 Tore) und Maximilian Mayr zeigten vielversprechende Ansätze und werden behutsam aufgebaut. Ein mittel- und langfristiges Projekt soll dafür sorgen, dass die beiden Talente keine Einzelfälle bleiben. Benjamin Übelhör dazu: „Von der G- bis zur D-Jugend hat die SG Bächingen/Medlingen schon eigene Mannschaften im Spielbetrieb. In Zukunft wollen wir dies durchgängig hinauf bis zur A-Jugend realisieren.“ Abseits dieser Zukunftsmusik heißt es jetzt aber kurzfristig, den Blick auf das nächste Spiel zu richten. Am kommenden Sonntag gastiert der Tabellenfünfte SG Reisensburg-Leinheim um 15 Uhr in Medlingen – und geht als Favorit in die Partie.

Doch das bringt die Realisten der SG Bächingen/Medlingen nicht aus der Ruhe. Die Mannschaft um Trainer Markus Schirmer sowie das gesamte Umfeld haben eine klare Sicht auf die Dinge und werden alles für ihr primäres Ziel geben – den Klassenerhalt.