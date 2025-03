Sind Geflüchtete im Landkreis Dillingen ungleich verteilt?

Im Landkreis Dillingen gibt es Unterkünfte für Geflüchtete, die leer stehen. Neben den Containern im Wertinger Stadtteil Geratshofen zählt dazu auch die Einrichtung in Landshausen, Syrgenstein. Das unterstreicht die Aussage des Regierungsdirektors Peter Alefeld vom Landratsamt Dillingen, dass die Lage rund um die Unterbringung von Geflüchteten in der Region derzeit „als entspannt bezeichnet werden“ könne. Darüber hatte unsere Redaktion kürzlich berichtet. Dennoch lösen ebendiese Leerstände bei manchen Menschen Bedenken aus.

In einem Leserbrief schreibt Mathias Ranz aus Landshausen, er habe unsere Berichterstattung „mit großer Besorgnis“ gelesen: „Seit Sommer 2024 stehen diese Wohnwürfel unbewohnt, während in anderen Teilen des Landkreises Dillingen die Belastung durch die Aufnahme von Geflüchteten ungleich verteilt ist. Besonders die Städte Dillingen und Lauingen tragen mit rund 54 Prozent die Hauptlast.“

54 Prozent der Geflüchteten im Landkreis leben in Dillingen und Lauingen

Das führe aus Ranz‘ Sicht „nicht nur zu einer Überlastung der Infrastruktur in den betroffenen Gemeinden, sondern auch zu wachsendem Unmut in der Bevölkerung“. In Syrgenstein etwa sorge die Flüchtlingsunterkunft, die bis dato nicht belegt sei, „für heftige Diskussionen unter den Anwohnern“. Obendrein sei es unverständlich, warum die leer stehenden Container in Geratshofen nicht genutzt werden, „um die angespannte Situation in anderen Gemeinden zu entschärfen“, so Ranz weiter. „Stattdessen werden langfristige Mietverträge als Begründung für den Leerstand angeführt, während gleichzeitig andere Kommunen an ihre Belastungsgrenzen stoßen.“​

Die aktuelle Verteilung der Geflüchteten im Landkreis sei aus Sicht des Lesers „weder fair noch nachhaltig“. Es bedürfe dringend einer gerechten Verteilung, um „sowohl die Integrationsfähigkeit als auch den sozialen Frieden in unseren Gemeinden zu gewährleisten“. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein Recht darauf, dass ihre Sorgen ernst genommen und Lösungen gefunden werden, die sowohl humanitär als auch praktikabel seien.

Geflüchtete sind in den Städten mobiler

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Regierungsdirektor Alefeld, dass die vom Leserbriefschreiber genannte Prozentzahl zutreffe. Deshalb würden hier seit etwa eineinhalb Jahren „keine neuen Objekte mehr angemietet, um eine gleichmäßigere Verteilung auf alle Landkreiskommunen zu erreichen“. Eine Umverteilung von Personen, die dort bereits seit längerer Zeit wohnen, sei jedoch nicht praktikabel. Alefeld begründet, dass sich die Menschen in ihrem sozialen Umfeld – er nennt etwa Schule, Kita, Arbeitsplatz und Sprachkurse – integriert hätten. Bei einem Umzug müsste die Integration von vorn beginnen. Hinzu kommt, dass Städte wie Dillingen und Lauingen einen besseren Zugang zum ÖPNV und damit Mobilität böten.

Daneben betont Alefeld, dass die Anlage in Geratshofen und Landshausen zwar noch leer stehen, doch dass sich das bei entsprechenden Zuweisungen durch die Regierung ändern werde: „Wenn wir erneut Zuweisungen von 30 bis 50 Personen pro Woche bekommen würden, sind die bestehenden Kapazitäten in nur sechs Wochen wieder an der Grenze.“