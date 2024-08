So läuft der Sommer in den Eiscafés im Landkreis Dillingen

Der Sommer ist in vollem Gange. Die Sonne scheint, Temperaturen steigen regelmäßig über 30 Grad Celsius. Jedoch hat er lange auf sich warten lassen. Nicht nur der viele Regen Anfang Juni setzte den Menschen zu, insgesamt war das Wetter den gesamten Sommer über durchaus wechselhaft. Eiscafés sind besonders angewiesen auf warme Temperaturen, denn kaum jemand will im strömenden Regen eine leckere Eiskugel schlecken. Wie geht es also den Eisverkäuferinnen und -verkäufern in der Region?

