Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Söder und Aiwanger kommen wieder zu zweit – dieses Mal nach Finningen

Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) und Hubert Aiwanger (links) haben im Mai die WIR in Dillingen eröffnet. Im Juni sprechen sie gemeinsam bei den Hubertus-Schützen in Finningen.

Plus Vor der Landtagswahl geben CSU und Freie Wähler im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen alles, um das Direktmandat zu holen. Das Spektakel von der WIR wiederholt sich.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Der Landtagswahlkampf in der Region spitzt sich auf ein Duell der CSU gegen die Freien Wähler zu. FW-Kandidat Fabian Mehring wittert die historische Chance, das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen zu holen und sich dadurch in seiner Partei für ein Ministeramt zu empfehlen. CSU-Bewerber Manuel Knoll wiederum möchte den Landtagsabgeordneten Georg Winter beerben, der den Stimmkreis in den vergangen 33 Jahren durch seine Arbeit geprägt hat. Die politische Auseinandersetzung bekommt nun landespolitische Bedeutung, denn Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder hat den Wahlkampf in der Region Dillingen/nördlicher Landkreis Augsburg, wie am Montag in unserem Bayernteil zu lesen war, ganz oben auf die Agenda der CSU gesetzt.

