Reaktionen aus dem Kreis Dillingen zu Manuel Neuer: „Er war der beste Torhüter“

Er war der letzte aktive Weltmeister von 2014, der für das DFB-Team kickte. Manuel Neuer hört auf, hängt seine Torwarthandschuhe an den Nagel – zumindest bei der deutschen Nationalelf. Am Mittwoch gibt er seinen Rückzug offiziell bekannt. Auf Instagram veröffentlicht er ein emotionales Video, in dem er seine Beweggründe erklärt. Er schreibt später: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe.“ Einer, der ihn gut kennt, ist Christoph Nowak. Der Vorsitzende der SSV Dillingen war nicht nur sehr lange Zeit selbst aktiv im Fußballtor, sondern stattet seit vielen Jahren international Torhüter aus. Erst vor wenigen Tagen hat er Manuel Neuer getroffen: „So wie ich ihn kenne, hätte er wahrscheinlich die WM noch gerne gespielt. Aber wahrscheinlich hat man ihm das ein oder andere Zeichen gegeben, dass Schluss sein sollte“, sagt der Dillinger.

