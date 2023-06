Landkreis Dillingen

Traumatisiert und fremd: Nur wenige Therapieangebote für Geflüchtete

Plus Beim Dillinger Asyl-Rundgespräch schätzt ein Experte, dass jeder zweite Geflüchtete traumatisiert sei. Doch nur die wenigsten bekommen in der Region einen Therapieplatz.

Von Philipp Nazareth

Wer krank ist und schnell einen Arzt- oder Therapietermin braucht, der braucht meist auch Geduld. Es gibt zu wenig Therapeuten, und Wartezeiten von mehreren Monaten sind nicht unüblich. Das Landratsamt hat kürzlich ein entsprechendes Beschwerdeformular eingerichtet. Noch düsterer sieht die Lage allerdings für Geflüchtete aus. Wie der Dillinger Integrationsmanager Dieter Kogge bei einem Rundgespräch der Unterstützergruppe Asyl/Migration am Dienstagabend sagt, nehmen im Landkreis "weniger als eine Handvoll Geflüchtete" einen Therapieplatz in Anspruch. Stattdessen landet ein Großteil der Betroffenen im Versorgungsangebot der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Dillingen.

"Asylbewerber haben zwar einen Anspruch auf Kostenübernahme einer Psychotherapie", sagt Kogge, der die Therapiearbeit der Kirchengemeinde verantwortet. Es gebe aber wenige bis keine Therapeuten mit entsprechenden Sprachkenntnissen in der Region. Wie Kogge sagt, ist für eine Gesprächstherapie in den meisten Fällen ein Übersetzer nötig.

