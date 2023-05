Psychotherapeutische Versorgung: Kreis richtet Beschwerdeformular ein

Wer viel zu lange auf einen Facharzt- oder Psychotherapeutentermin warten muss, kann sich nun über das Landratsamt bei der Kassenärztlichen Vereinigung beschweren.

Aufgrund der angespannten ambulanten ärztlichen Versorgung im Landkreis Dillingen hat Landrat Markus Müller Mitte Januar die Initiative ergriffen, die Vielzahl der Beschwerden aus der Bevölkerung über die unbefriedigende Situation zu bündeln. Die Beschwerden werden seitdem an die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB), die für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung zuständig ist, weitergeleitet und eine Verbesserung eingefordert. In den letzten vier Monaten sind insgesamt 231 Beschwerden zur fehlenden hausärztlichen und 117 Beschwerden zur fachärztlichen Versorgung im Landkreis eingegangen.

Einige Bürgerinnen und Bürger sind über längere Zeit ohne hausärztliche Betreuung oder haben wiederkehrende Probleme, einen Facharzttermin zu bekommen. Aufgrund dieser Problematik wurde das Beschwerdeformular zur „Fehlenden ärztlichen Versorgung“ nun angepasst. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können das Beschwerdeformular erneut ausfüllen und entsprechend „Folgebeschwerde“ auf dem Formular ankreuzen.

Landkreis Dillingen will die Beschwerden bündeln

Ebenso besteht der Bedarf nach einer Bündelung der Beschwerden über die unzureichende psychotherapeutische Versorgung. Aus diesem Grund wird auf der Landkreishomepage ab sofort ein zweites Beschwerdeformular „Fehlende psychotherapeutische Versorgung“ bereitgestellt. Bürgerinnen und Bürger, die keine zeitnahen Termine für eine Psychotherapie erhalten oder über die Terminservicestelle (Tel. 116117) bzw. die Koordinationsstelle Psychotherapie (Telefon 0921/88099-40410) der Kassenärztlichen Vereinigung nicht erfolgreich vermittelt werden konnten, können dies über das neue Formular melden.

Eingesendete Formulare werden von der Geschäftsstelle "Gesundheitsregion plus" monatlich an die Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Schwaben weitergeleitet. Die Beschwerdeformulare sind auf der Landkreishomepage unter landkreis-dillingen.de downloadbar und liegen in verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel Hausarztpraxen, Psychotherapiepraxen und im Infozentrum des Landratsamtes aus. (AZ)

Info: Das ausgefüllte Formular kann per Post ans Landratsamt Dillingen, Große Allee 24, 89407 Dillingen, Stichwort: Patientenbeschwerde oder per E-Mail geschickt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: beschwerde-arztsuche@landratsamt.dillingen.de.