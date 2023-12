Wochenendtipps: Was am zweiten Adventswochenende im Kreis Dillingen los ist

Lieber zum Budenzauber in Höchstädt, zum Gundelfinger Weihanchtsmarkt oder zur Wertinger Schlossweihnacht? Das ist vom 8. bis 10. Dezember geboten.

Zwar schmilzt der Schnee, aber auch am zweiten Adventswochenende sorgen Weihnachtsmärkte und -konzerte für eine festliche Stimmung im Landkreis Dillingen. Der beliebte Höchstädter Christkindlmarkt verzaubert dieses Jahr wieder alle Besuchenden auf dem Kindergartenparkplatz Don Bosco. Für den Budenzauber von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, hat die Wirtschaftsvereinigung Höchstädt ein stimmungsvolles Programm zusammengestellt. Neben Leckereien gibt es an den Ständen Handwerksarbeit zu entdecken – und natürlich das Christkind. Täglich von 13 bis 17 Uhr ist zudem in der Schlosskapelle die Sonderausstellung mit dem Titel "Schatzkammer Stadtpfarrkirche" zu sehen.

Beim Weihnachtsmarkt in Gundelfingen gibt es eine Puppenausstellung

Gundelfingen verwandelt sich am Wochenende wieder in ein Weihnachts-Wunderland. Beim Adventsmarkt auf der Oberen Bleiche gibt es einiges zu entdecken, wie eine große Auswahl an weihnachtlichen Bastelarbeiten, selbst gemachte Delikatessen und verschiedene Handwerkskunst. Im Bleichestadel zeigt dieses Mal die "Puppenmama" Elfriede Günther aus Glött ihre 50 liebevoll handgefertigten Porzellanpuppen. Der Eintritt ist frei, Günther freut sich jedoch über eine Spende für Kartei der Not. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes mit Puppenausstellung: Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 9. Dezember von 15 bis 22 Uhr und Sonntag, 10. Dezember von 13 bis 20 Uhr.

20 Bilder "Puppenmama" aus Glött: Porzellanpuppenausstellung in Gundelfingen Foto: Susanne Klöpfer

Bei der Wertinger Schlossweihnacht werden an mehr als 50 Ständen Glühwein, Bratwurstsemmeln und weihnachtliches Allerlei angeboten. Das Programm rund um das Schloss beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr mit einer Ansprache des Bürgermeisters Willy Lehmeier zusammen mit dem Wertinger Schlossengel. Neben Verkaufsständen aus der Region gibt es wieder am Sonntagnachmittag das Weihnachtscafé des Waldgasthofs Bergfried im Schlosskeller, und das Streicherquartett der Streicherakademie Wertingen spielt am Sonntag im Gewölbekeller. Die Schlossweihnacht ist freitags und samstags jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 21 Uhr.

Ballett im Stadtsaal, Theater im Stadeltheater und Karaoke im Bierbrunnen

Beim Weihnachtsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Obermedlingen gibt es am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr wieder den Christbaumverkauf mit Heimlieferung für Medlingen und die nähere Umgebung. Auf dem Rathausplatz können Besuchende ihre diesjährige Tanne auswählen.

Die Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Schulzke präsentieren am Sonntag, 10. Dezember, in zwei Vorstellungen (11 Uhr und 15 Uhr) "Die Eiskönigin". Karten gibt es noch bei der Stadt Dillingen oder unter www.ticket-dillingen.de.

Im Stadeltheater in Lauingen gibt es am Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr mit den Mehlprimeln ein vorweihnachtliches Musikkabarett. Flavia Panitz stellt sich mit ihrem Vater Reiner Panitz die Frage: "Früher muss Weihnachten wohl wirklich anders gewesen sein?!"

Wer Weihnachtsmärkte und -auftritte lieber meidet, der kann am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr bei der Karaoke-Party mit DJ Daniel im Bierbrunnen in Lauingen feiern.

