Der erste Rückrunden-Spieltag ist für die Vereine der Fußball-Kreisliga Nord zugleich der letzte vor der Winterpause. In der Kreisliga West, wo am Wochenende unter anderem die Derbys zwischen dem SV Holzheim und FC Lauingen sowie Glött und der U 23 des FC Gundelfingen auf dem Programm stehen, werden dagegen noch zwei weitere Spieltage bis Ende November ausgetragen.

Kreisliga West

Holzheim – FC Lauingen. Wenn der SVH am Samstag (14 Uhr) den FC Lauingen zum Derby empfängt, dann treffen beide Teams dieses Kalenderjahr im Kampf um Kreisligapunkte bereits zum dritten Mal aufeinander. Während Holzheim vor Wochenfrist 0:4 in Wiesenbach verlor, waren die Mohrenstädter spielfrei – was ihnen die Gelegenheit zum Verdauen der 1:3-Niederlage gegen den aktuellen Ligaprimus und Stadtrivalen Türk Gücü Lauingen gab. Aktuell rangiert Holzheim (13) nur drei Punkte hinter dem FCL (16). Dass diesem Derby auch mal wieder Tore guttun würden, darüber waren sich die beiden Abteilungschefs Benjamin Grimm (Holzheim) und Joachim Hauf (FC Lauingen) im Gespräch unter der Woche einig – endeten doch die beiden jüngsten Derbys jeweils 0:0. (gb)

Glött – FC Gundelfingen II. Ein Leistungstief hat Glött seit Wochen voll im Griff. Vor allem die beiden jüngsten Auftritte gegen Holzheim und Offingen waren für die SSV-Kicker ein Offenbarungseid. Gegen das Tabellenschlusslicht Offingen blieb man zuhause ohne einen einzigen nennenswerten Torschuss – für die Blau-Weißen der absolute Tiefpunkt in der laufenden Kreisliga-Saison. Gegen den Landkreisrivalen FC Gundelfingen II wird es ein schwieriges Unterfangen, zurück in die Spur zu finden. Die Gäste sind seit zehn Partien ungeschlagen und grüßen vom zweiten Tabellenplatz. Für Trainer Antis Chalkidis steht die Defensivarbeit seiner Schützlinge gegen eine starke FCG-Angriffsreihe an erster Stelle. Die bekannten Probleme im SSV-Angriff können ohnehin so schnell nicht mehr behoben werden. Hier macht sich das Fehlen von Kapitän Raphael Martin stark bemerkbar. Der „Aggressiv Leader“ kann aufgrund einer Schulterverletzung aus dem Hinspiel gegen den FCG (2:2) nicht eingreifen. Dazu fehlt mit Dominik Trenker ein weiterer erfahrener Leistungsträger urlaubsbedingt. Dennis Waidele wird ihn wie schon gegen Holzheim und Offingen zwischen den Pfosten ersetzen. Auf die Rückkehr von Markus Weigl hofft man im Lilien-Lager, der Innenverteidiger fehlte zuletzt krankheitsbedingt. Trotz aller Widrigkeiten ist SSV-Trainer Chalkidis von seinem Team weiter überzeugt. „Mit der richtigen Einstellung können wir auch den FCG II vor große Probleme stellen. Die Jungs müssen es nur wieder auf den Platz bringen“. (RÖB)

Burgau – Altenmünster. In der Auswärtstabelle steht der SC Altenmünster mit lediglich vier Punkten an letzter Stelle. Warum es in der Fremde bei den Zusamtalern nicht so richtig rund läuft, ist den SCA-Verantwortlichen schon ein kleines Rätsel. Im Samstagsspiel beim TSV Burgau (Anpfiff 17 Uhr) unternimmt die Truppe von Coach Johannes Walter den nächsten Anlauf, den zweiten Dreier auf fremden Terrain einzufahren. Das Hinspiel gewann Altenmünster in letzter Minute mit 4:3. (her)

TG Lauingen – Scheppach. Die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt: Auf der einen Seite der heimische Spitzenreiter, der langsam vom Bezirksliga-Aufstieg träumen kann, auf der anderen Seite Aufsteiger SV Scheppach, der lediglich den direkten Klassenerhalt schaffen will. Das Hinspiel konnte TGL mit 4:2 gewinnen. Was spricht gegen Lauingen? Vielleicht Scheppachs Goalgetter Georghe-Daniel Azamfirei, der mit 13 Treffern die Kreisliga-Torschützenliste anführt. (her)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Reimlingen. Tabellenführer Reimlingen läutet für Höchstädt die Rückrunde ein. Der FSV spielte auch in den Vorjahren meist in der Spitze mit und schlug die Rothosen zum Saisonauftakt im August 4:0. Der Gäste-Spielertrainer Dominik Kohnle führt mit 19 Treffern die Torjägerliste zwar klar an, dennoch ist Reimlingen keine One-Man-Show, sondern verfügt über überdurchschnittliche Kreisliga-Spieler in allen Mannschaftsteilen. Höchstädt geht als Außenseiter in das Spiel und will mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause verabschieden. SSV-Coach Michael Mayerle muss weiterhin auf die Verletzten Sebastian Kölle, Tizian Korittke und Marco Kommer sowie Dennis Kaiser, den noch nicht spielberechtigten Florend Isufi sowie den beruflich in den USA weilenden Jannis Weißbecker verzichten. (JOEB)

Ehingen-O. – Alerheim. Nach der Heimniederlage gegen den SV Holzkirchen trennen Aufsteiger SV Ehingen/Ortlfingen nur noch zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Zum Rückrundenauftakt hat es das Team von Trainer Florian Steppich mit dem Tabellenvierten SG Alerheim zu tun. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit. Ehingen lag lange in Führung, kassierte dann aber zwei Gegentore zur unglücklichen 1:2-Niederlage. Jetzt soll der Spieß umgedreht werden. (her)