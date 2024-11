Die Topteams TG Lauingen und Gundelfingen setzten sich durch

Die besseren Torchancen hatten schon zu Beginn dieser Partie der Fußball-Kreisliga West die Gäste aus Offingen. So musste Franz Bacherle nach einem Ballverlust der SSV Glött im letzten Moment vor Gabriel Danzl retten. Offingen zeigte sich insgesamt stabiler und körperlich deutlich präsenter als die verunsicherten Lilien. Philipp Schönberger ließ kurz vor der Pause die mögliche Führung für das Schlusslicht liegen. Die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag der kriselnden Glötter wurde früh nach Wiederanpfiff zerstört: Der zur Pause eingewechselte Jannik Grondinger versenkte den Ball per Flachschuss zum 0:1 ins lange Toreck (50.). Fortan agierte Offingen von Minute zu Minute überzeugender, während Glött nichts mehr gelang. Das 0:2 nach etwas über einer Stunde durch Gabriel Danzl war gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. (R.B)

SSV Glött: D. Waidele; Brugger, Feistle, F. Bacherle, Schrettle, Ostertag (62. Wiedemann), E. Schneider (46. Morais de Almeida), Guggemos, Taner, Stutzmüller, Strehle Tore: 0:1 Jannik Grondinger (50.), 0:2 Gabriel Danzl (65.) Gelb-Rot: Andreas Schrettle (90./SSV) SR: Andreas Fehrer (TSV Hollenbach) Zuschauer: 135

Kreisliga West

Wiesenbach – Holzheim 4:0. Eine klare Niederlage kassierte Holzheim am Samstag in Wiesenbach. Mit gradlinigem Spiel stellte die SpVgg den Gast vor Probleme. Nach einer halben Stunde traf Leonard Munding flach zum 1:0. Der SV Holzheim hatte Mühe im Aufbau und leistete sich viele Ballverluste. Als nach der Pause Simon Granzer mit einem Distanzschuss Thurian im Wiesenbacher Kasten prüfte, schien Holzheim in die Partie zu finden. Doch stattdessen fiel das 2:0 durch David Berger im Anschluss an eine Ecke – die Vorentscheidung. Berger machte mit zwei weiteren Treffern zum 4:0-Endstand seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Am Ende wurde es ein etwas zu hoher, aber verdienter Erfolg der Gastgeber, die gegen harmlose Aschbergler ihre bisher stärkste Saisonleistung ablieferten. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; Ismajli, Peter, Feistle (73. Pennacchia), Geißler, Miller (77. S. Allmis), Granzer, Dietrich, Buchholz (73. Graf), N. Allmis (75. Mohammadi), Rupp Tore: 1:0 Leonhard Munding (26.), 2:0 David Berger (56.), 3:0 David Berger (66.), 4:0 David Berger (82.) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 100

Burgau – FC Gundelfingen U 23 0:4. Obwohl beim FCG etliche Akteure ausfielen, darunter der am Knie verletzte Torjäger Neo Fähnle, gelang ein ungefährdeter Auswärtserfolg. Beim 0:1 ließ TSV-Keeper Aytun Özgüven den Ball aus den Fingern flutschen und Noah Sailer staubte ab, beim 0:2 verwandelte Johannes Hauf einen Freistoß. Hauf war auch nach dem Wechsel an den entscheidenden Szenen beteiligt. Beim 0:3 profitierte er von einem Fehlpass und schob aus spitzem Winkel ein, beim 0:4 blieb er im Abseits stehend passiv. Genauso wie die komplette TSV-Defensive, die zuschaute, als Nik Groepper quer zum einschussbereiten Bernd Scheu legte. Die Burgauer, die beim Pfostentreffer von Patrik Konieczny (16.) und dem Schuss von Samuel Cilek in die Arme von FCG-Keeper Markus Müller (65.) ihre besten Chancen hatten, verloren am Ende etwas die Nerven. Bleron Thaqi kam mit einer Zeitstrafe (74.) gut weg. (wab)

FC Gundelfingen U 23: Müller; Riedinger, Schön (82. Jarzew), R. Schneider, Eberle, Groepper, Leimer, N. Sailer (68. Nelkner), Cermak (68. Krist), Scheu (82. Hegele), Hauf Tore: 0:1 Noah Sailer (25.), 0:2 Johannes Hauf (37.), 0:3 Johannes Hauf (66.), 0:4 Bernd Scheu (69.) SR: Moritz Simnacher (SpVgg Gundremmingen) Zuschauer: 110

TG Lauingen – Thannhausen 5:3. Die Gastgeber verteidigten in einer torreichen Partie ihre Tabellenführung und ließen sich auch durch Thannhausens Führung nach einer Viertelstunde nicht aus dem Konzept bringen. Er, Neziri (2) und Askar schossen Türk Gücü 4:1 in Front – die Vorentscheidung. Die weiteren Tore stellten den Heimsieg nicht mehr infrage. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Wiedenmann, Tufan, Er, Ellici, Enes Arslan, H. Kaya, Yüce, Askar (74. Nuh Arslan), Neziri (69. S. Kaya); Tore: 0:1 Meric Capar (11.), 1:1 Baris Er (22./FE), 2:1 Venhar Neziri (34.), 3:1 Ghazi Askar (40), 4:1 Venhar Neziri (47.), 4:2 Darijo Gramaca (61.), 5:2 Jonas Wiedemann (73.), 5:3 Meric Capar (76.) Zeitstrafe: Kaan Ellici (90.+3/TGL) SR: Stefan Asam (TSV Herbertshofen) Zuschauer: 115

Spielabsage in Dillingen

Dillingen – Neuburg/Kammel. Die Partie wurde abgesagt. Laut SSV-Homepage sei der Platz im Donaustadion unbespielbar. (dz)

Altenmünster – Balzhausen 4:2. Als Gast Jonas Nießner in der 83. Minute das 1:2 erzielte, schienen dem SCA die Felle davonzuschwimmen. Doch die Gastgeber bewiesen Moral und drehten die Partie binnen vier Minuten der Schlussphase durch die Tore von Marco Kalkbrenner, Niklas Rigel und Patrik Pecher noch in einen umjubelten 4:2-Heimsieg. (dz)

SC Altenmünster: Fischer; Gruber, Pecher, Kalkbrenner, Roth, P. Henne, Mayer, Bauer, Glenk, R. Henne, Wieland; Kirchberger, de Souza Wolf, Rigel Tore: 0:1 Jannik Bayer (17.), 1:1 Manfred Glenk (19.), 1:2 Jonas Nießner (83.), 2:2 Marco Kalkbrenner (85.), 3:2 Niklas Rigel (86.), 4:2 Patrik Pecher (88.) SR: Martin Faußner (Niederhofen-E.) Zuschauer: 160

Kreisliga Nord

Höchstädt – Oettingen 1:1. Ein irreguläres Tor zum 1:1 in der Nachspielzeit brachte die Rothosen um den Lohn ihrer Arbeit und den Gästen einen schmeichelhaften Punkt. Simon Stelzle köpfte nach einer Ecke zur überfälligen Heimführung ein (29.). Die einzige Oettinger Chance klärte SSV-Torhüter Matthias Huber. Nach dem Wechsel versuchten sich die ohne ihren Torjäger Vincent Käser angetretenen Gäste verstärkt offensiv, ohne aber zu guten Chancen zu kommen. Auch die SSV-Elf spielte ihre Konter schlecht aus. In der Nachspielzeit gab es nochmals Freistoß für den TSV, beim Klärungsversuch wurde ein SSV-Verteidiger vom Gegner umgestoßen, doch die Pfeife des Referees blieb still. Eran Saliu war es egal: 1:1. (JOEB)

SSV Höchstädt: Huber; N. Korittke, Weit, P. Wanek, Gritzuhn, Stelzle, Wurm, S. Wanek, Junginger (60. Guber), Zecevic, Bytyqi (70. Azouz) Tore: 1:0 Simon Stelzle (29.), 1:1 Eran Saliu (90.+3.) SR: Stefan Baur (SC Tapfheim) Zuschauer: 80

Ehingen geht leer aus

Ehingen-O. – Holzkirchen 1:3. Das interessante Duell des Bezirksliga-Absteigers beim Aufsteiger verlief auf Augenhöhe. Jakob Deil brachte Ehingen per Distanzschuss in Führung (13.). Diese währte nur zehn Minuten: Daniel Kienle glich mit einem Kopfball. Nach der Pause war der Gastgeber am Drücker und vergab beste Gelegenheiten. So kam es, wie es kommen musste: Kienle nutzte einen Fehler der SVEO-Abwehr zum 1:2 (79.). In der Folge machte Ehingen auf und kassierte in der Nachspielzeit noch das 1:3 (David Schmid). Während sich Holzkirchen Luft auf die Abstiegsregion verschaffte, rutscht Ehingen weiter nach hinten. (sveo)

SV Ehingen-Ortlfingen: Kukula; Ostermeier (30. Steppich), Stettberger, Reiser, Behringer, Deil, Birthelmer, Dennerlöhr, Leser, Meitinger, Aust (70. Sedlacek) Tore: 1:0 Jakob Deil (13.), 1:1 Daniel Kienle (23.), 1:2 Daniel Kienle (79.), 1:3 David Schmid (90.+3) SR: Paul Schmidt (BC Schretzheim) Zuschauer: 105