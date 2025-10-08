Von Appelstrudl bis Take Five: Jazzkonzert in Landshausen begeistert mit Vielfalt

Im Bürgerhaus Landshausen herrschte eine roßartige Stimmung unter den erwartungsvollen Besuchern, als unter der künstlerischen Leitung von Jörg Lanzinger der Citizen-House-Jazz-Abend im gemütlichen Ambiente des Konzertraums startete. In diesem Jahr im Rahmen der Landkreis-Kulturtage, was möglicherweise die vier Musiker anspornte, ein musikalisches Level zu spielen, wie es nur selten in der Musikrichtung Jazz im Landkreis zu hören ist.

Die vier Bandmitglieder, Jörg Lanzinger (Bass), Armin Egenter (Drums), Georg Hesse (Gitarre) und Ralf Huber (Trompete) überzeugten einmal mehr mit großer Klasse an ihren Instrumenten, sodass diese Veranstaltung ohne Wenn und Aber als Konzertereignis der Kulturtage bezeichnet werden kann.

Bereits der Einstieg in das Jazz-Event mit „Cantaloupe Island“ von Herbie Hancock deutete an, was dem Publikum an diesem Abend an Jazzmusik geboten wird. Jörg Lanzinger kündigte allerdings zu Beginn des Konzertabends an, „etwas anderen Jazz zu spielen“ als in den Jahren zuvor und er daher auch seine Zither nicht dabeihabe. Solches war dann auch in seiner Eigenkomposition „Appelstrudl“ zu hören, ebenso wie im Anschluss daran die grandiose „Anisha“-Interpretation.

Jazz in Landshausen: Reise in die Welt des Orients

Es folgten drei weitere musikalisch interessante Lanzinger-Kompositionen, die von den Musikern mit großartiger musikalischer Empathie den Konzertbesuchern serviert wurden. Bei „Night time in Cairo“ tauchten besonders die leisen, aber trefflichen orientalischen Zwischentöne von Armin Engenter am Schlagzeug das Publikum ein in die Musik-Welt des Orients, wobei Ralf Huber mit seinem grandiosen Trompetenspiel dies noch verstärkte.

Nach der kurzen Pausenstärkung ging es weiter mit der Lanzinger-Komposition „Cloud is Journey“, gefolgt von einem „Oriental Jazz“ bei dem Armin Egenter mit einem solistischen Vortrag seine großartigen, fantasievollen Drummer-Qualitäten präsentierte. Da wollte Gitarrist Georg Hesse nicht nachstehen und präsentierte sein großartiges Jazzgitarrenspiel an einer Eigenkomposition, inspiriert von einer ozeanischen Kaffeeinsel. Natürlich durfte auch Lanzingers „Oriental Arabeske“, in neu arrangierter Fassung nicht fehlen, dem die Soul-Jazz-Nummer „Mercy, Mercy, Mercy“ folgte und die den Konzertraum zum Beben brachten. Als Zugabe erfreute Dave Brubecks „Take five“ die Konzertbesucher, die sich mit lautstarkem Beifall für einen großartigen Citizen-House-Jazz-Abend bedankten.